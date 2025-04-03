В Самаре снесут детский сад

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика для сноса здания на ул. Белогородской, 1 в поселке Толевом. Там располагался детский сад.
В документах закупки указано, что здание 1940 года постройки. Оно находится в аварийном состоянии. Окон и дверей нет. На стенах трещины. Есть угроза обрушения.
Контракт на снос здания оценили в 6,4 млн рублей. На выполнение работ у подрядчика будет 39 дней.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения