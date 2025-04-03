В Самаре снесут детский сад

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика для сноса здания на ул. Белогородской, 1 в поселке Толевом. Там располагался детский сад.

В документах закупки указано, что здание 1940 года постройки. Оно находится в аварийном состоянии. Окон и дверей нет. На стенах трещины. Есть угроза обрушения.

Контракт на снос здания оценили в 6,4 млн рублей. На выполнение работ у подрядчика будет 39 дней.