Гандболистки "Лады" уступили "Ростов-Дону"

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В своем заключительном матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" (за 1-6 места) в Тольятти "Лада" потерпела поражение от "Ростов-Дона" из Ростова-на-Дону — 18:28 (10:18), сообщает пресс-служба автозаводчанок. Встреча команд прошла в четверг, 3 апреля, в тольяттинском УСК "Олимп".