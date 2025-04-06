Игорь Григоров: "Радиосвязь и радиотехника будут развиваться, пока существует человечество"

"Нет ничего практичнее хорошей теории". Эту фразу любит говорить своим студентам профессор кафедры теоретических основ радиотехники и связи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, доктор технических наук Игорь Григоров. По его словам, базовые теоретические знания крайне важны для будущих специалистов. Ведь они не только дают понимание сути и принципов работы современных средств связи, но и могут вдохновить на новые открытия. Об особенностях обучения Игорь Вячеславович рассказал в интервью журналу "Цифра".

— В подготовке каких специалистов участвует кафедра теоретических основ радиотехники и связи? Где они востребованы?

— Наша кафедра входит в состав факультета систем радиосвязи и радиотехники. Именно с него и начиналась история ПГУТИ.

Сегодня радиотехника — основа всех современных средств связи. Мы уже не представляем свою жизнь без сотовых телефонов, Wi-Fi и Bluetooth, эфирного и спутникового телевидения, радиолокации. Важную роль также играют системы дистанционного зондирования Земли, космическая и армейская связь, системы управления летательными аппаратами, в том числе беспилотными и т. д.

Наши студенты получают серьезную техническую и инженерную подготовку, чтобы уметь работать с этими системами и предложить миру что-то новое. Они изучают основы работы радиотехнических систем, комплексов и устройств, методы и средства их проектирования, компьютерного моделирования, подготовки к производству и техническому обслуживанию.

Выпускники работают в компаниях-операторах различных видов связи, телекоммуникационных корпорациях, а также на предприятиях космической отрасли. Их главная задача — разработка и проектирование электронных и радиоэлектронных средств и устройств. Наш вуз один из четырех в стране, который ведет подготовку таких специалистов.

— Известно, что теория лежит в основе практики. Что должен знать современный специалист систем радиосвязи и радиотехники?

— Наша кафедра дает студентам базовые знания, которые им необходимы для понимания специальных предметов и принципов организации своей деятельности в будущем. Мой научный руководитель профессор Сергей Михайлович Широков часто говорил: "Нет ничего практичней хорошей теории" и "Знание небольшого числа общих принципов освобождает от необходимости запоминания большого числа фактов". Я тоже часто это повторяю студентам, чтобы они понимали пользу теоретических дисциплин. От наших преподавателей ребята получают знания по теории электрических цепей, радиотехнических сигналов, информации и кодирования, систем связи с подвижными объектами, общей теории связи, нейрокомпьютерным технологиям, основам криптографии и т. д. Важность этих знаний часто подтверждают наши заочники. Многие из них уже работают по специальности и признают, что им не хватало понимания некоторых процессов, а изучение теории эти пробелы закрыло.

— Современный мир очень динамичен, в том числе в части развития различного рода технологий. Что делаете вы и ваши коллеги, чтобы идти в ногу со временем, давать студентам актуальные на сегодняшний день знания?

— Знания, полученные по базовым теоретическим дисциплинам, остаются актуальными многие годы. Приведу в пример труды основателя статистической теории связи, академика Владимира Александровича Котельникова. Они были опубликованы в 1946 году, но только спустя много лет появилась возможность применить его идеи на практике. С развитием компьютерной техники, технологий сигнальных процессоров и программируемых логических интегральных схем выясняется, что все эти сложные алгоритмы обработки сигналов можно поместить в малюсенький чип сотового телефона и получить необходимые результаты.

В настоящее время теория почти всегда опережает практику. Нашим выпускникам мы всегда говорим: "Чтобы оставаться в профессии, нужно постоянно учиться". Для этого в нашем вузе в 1996 году был создан Самарский региональный телекоммуникационный тренинг центр, который осуществляет профессиональную переподготовку специалистов по различным направлениям, в том числе по системам радиосвязи, цифрового телевидения, информационной безопасности и т. д.

— Государство делает большую ставку на развитие науки. Какие условия созданы в вузе для работы ученых?

— На нашей кафедре ведется большая научно-исследовательская работа, в том числе по тематике телекоммуникаций, радиотехники. Сотрудники опубликовали более 1000 научных работ, в том числе 12 учебников и учебных пособий, 14 монографий, имеют более 300 авторских свидетельств на изобретения (патенты) и свидетельств о регистрации программ. Уже с младших курсов мы привлекаем студентов к научным исследованиям.

Например, несколько лет назад сотрудники нашей кафедры занимались спутниковыми технологиями контроля качества зданий, которые способны фиксировать малейшие изменения их местоположения с помощью спутниковых интерферометрических методов. Для этого на дом устанавливается пассивная антенна, и, пролетая над ним, космический аппарат фиксирует отраженные сигналы. Это позволяет фиксировать любые отклонения здания, даже на миллиметры.

С моими студентами и аспирантами мы проводим эксперименты на базе Студенческого конструкторского бюро. Они позволят выявить соответствие математических моделей реальным объектам. Сейчас мы работаем над расширением области практического применения так называемого метода обратной задачи рассеяния, известного в физике и технических науках, в том числе и в волоконной оптике. Уверен, это будет полезно не только для волоконно-оптических систем передачи, но и для проводной связи и радио­техники, в том числе для повышения скорости и достоверности передачи информации.

— Какое будущее, на ваш взгляд, ждет сферу радиосвязи и радиотехники? Какие проблемы предстоит преодолеть?

— Не сомневаюсь, что радиосвязь и радиотехника будут развиваться, пока существует человечество. Чем качественнее каналы связи, в том числе радиоканалы, тем быстрее происходит обмен информацией между людьми, работающими в различных сферах, что весьма актуально для современного общества, которое часто называют информационным. Мировая экономика уже давно стала цифровой. ЯЯ и многие мои знакомые давно перешли на безналичную оплату и довольно редко используют наличные. Разве это не влияние на нашу жизнь различных систем и сетей связи?

В ПГУТИ также развиваются технологии дистанционного зондирования Земли. Наш проректор по научной работе Олег Валериевич Горячкин со своей командой работают над технологиями, позволяющими с помощью различных летательных аппаратов проводить как поверхностное, так и подповерхностное зондирование земной поверхности. Области применения здесь самые разнообразные: от сельского хозяйства до поиска полезных ископаемых.

Рано или поздно люди начнут летать на другие планеты. И конечно же, для этого потребуется дальнейшее развитие технологий радиосвязи.

Обязательно хотелось бы упомянуть и системы управления беспилотными летательными аппаратами и наземным транспортом. Это уже наше настоящее, а также ближайшее будущее. Здесь не обойтись без искусственного интеллекта и робототехники. Эти технологии также развиваются учеными и инженерами нашего вуза.

Что касается проблем — конечно, их много, в том числе научных. Но уверен, все они будут успешно преодолены благодаря усилиям наших ученых и инженеров различного профиля, в том числе и выпускников ПГУТИ.