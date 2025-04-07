В Самарской области начался оздоровительный заезд для ветеранов ВОВ

В санатории "Красная глинка" начался заезд для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. По решению губернатора Вячеслава Федорищева и регионального оргкомитета "Победа" ветеранам предоставлена возможность отдохнуть и оздоровиться.
Среди участников заезда труженики тыла Михаил Цыбин и Николай Олейник. Как говорят сами ветераны, вместе со всей страной восстанавливали страну из руин войны, поднимали целину, участвовали в строительстве АвтоВАЗа. И всегда работали во благо своего города, региона, страны. "А сейчас отдыхаю. Здесь хорошо, конечно, процедуры получаю, питание вкусное, отношение очень хорошее", — рассказывает Михаил Цыбин. "Внимание к нам очень большое. Я здесь уже не в первый раз, мне здесь очень нравится", — добавляет Николай Олейник.
"Уверен, что наша природа и матушка Волга, наш климат, процедуры, профессионализм врачей и внимание персонала помогут укрепить здоровье наших уважаемых гостей и они еще долгое-долгое время будут нас радовать своим примером жизнелюбия и мужества", — говорит директор санатория "Красная глинка" Андрей Бекасов.
Предоставление путёвок тем, кто стоял на защите Родины на фронте и в тылу — только часть большой работы, которая ведётся в регионе в рамках празднования 80-летия Победы. Так, с апреля 2025 г. в Самарской области начинает предоставляться единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории губернии. По решению главы региона к юбилею Победы участники и инвалиды ВОВ получат единовременную выплату по 1 млн руб., отдельные категории граждан — по 80 тыс. рублей.
В мае состоится еще один оздоровительный заезд для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас