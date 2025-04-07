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Здравоохранение Общество

В Самарской области начался оздоровительный заезд для ветеранов ВОВ

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В санатории "Красная глинка" начался заезд для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. По решению губернатора Вячеслава Федорищева и регионального оргкомитета "Победа" ветеранам предоставлена возможность отдохнуть и оздоровиться.

Среди участников заезда труженики тыла Михаил Цыбин и Николай Олейник. Как говорят сами ветераны, вместе со всей страной восстанавливали страну из руин войны, поднимали целину, участвовали в строительстве АвтоВАЗа. И всегда работали во благо своего города, региона, страны. "А сейчас отдыхаю. Здесь хорошо, конечно, процедуры получаю, питание вкусное, отношение очень хорошее", — рассказывает Михаил Цыбин. "Внимание к нам очень большое. Я здесь уже не в первый раз, мне здесь очень нравится", — добавляет Николай Олейник.

"Уверен, что наша природа и матушка Волга, наш климат, процедуры, профессионализм врачей и внимание персонала помогут укрепить здоровье наших уважаемых гостей и они еще долгое-долгое время будут нас радовать своим примером жизнелюбия и мужества", — говорит директор санатория "Красная глинка" Андрей Бекасов.

Предоставление путёвок тем, кто стоял на защите Родины на фронте и в тылу — только часть большой работы, которая ведётся в регионе в рамках празднования 80-летия Победы. Так, с апреля 2025 г. в Самарской области начинает предоставляться единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории губернии. По решению главы региона к юбилею Победы участники и инвалиды ВОВ получат единовременную выплату по 1 млн руб., отдельные категории граждан — по 80 тыс. рублей.

В мае состоится еще один оздоровительный заезд для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

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