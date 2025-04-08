Самарцев призвали сдавать монеты

С 7 по 19 апреля в России проходит акция "Монетная неделя", в ходе которой жители Самарской области могут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или положить деньги на счет без комиссии, сообщает пресс-служба Центробанка.
Сдать можно любые монеты, находящиеся в обращении, и в любом количестве. Для скорости и удобства обмена лучше предварительно рассортировать их по номиналу.
В этом году в регионе появилось больше возможностей для обмена монет на банкноты. Акция проходит не только в подразделениях банков. Мелочь также будут принимать магазины нескольких крупных торговых сетей.
"Как показала практика проведения акции в прошлые годы, у наших граждан скапливается много мелочи, которая лежит в копилках, карманах и не используется. В то же время в монетах нуждаются торгово-сервисные предприятия. Им важно вовремя восполнять недостающие номиналы, даже самые мелкие. Кроме того, возвращение монет из копилок жителей в оборот поможет сократить затраты на чеканку. Эти деньги снова начнут работать в экономике", — отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.
В 2024 г. на "Монетной неделе" весной и осенью жители региона вернули в оборот монеты на общую сумму 6,8 млн рублей.
Перечень офисов банков и торговых точек, которые участвуют в "Монетной неделе" на территории Самарской области, а также условия обмена можно узнать на сайте акции "монетнаянеделя.рф".
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