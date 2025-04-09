Для самарцев организуют транспорт к городским кладбищам в предстоящие религиозные праздники

Навестить места захоронения усопших в предстоящие дни религиозных праздников и 9 мая жители Самары смогут, воспользовавшись автобусами, которые будут запущены по восьми специальным маршрутам в режиме экспресса:

№ 4к "пос. Управленческий - кладбище "Лесное";

№ 27к "площадь Кирова - кладбище "Зубчаниновское";

№ 36д "Хлебная площадь - кладбище "Рубежное";

№ 36ю "Автомобильная дорога "Самара - Оренбург" (кладбище "Южное") - кладбище "Рубежное";

№ 63э "Автостанция "Аврора" - кладбище "Рубежное";

№ 67к "пос. Мехзавод - кладбище "Лесное";

№ 77д "Хлебная площадь - Стромиловское шоссе (кладбище "Южное");

№ 129э "Автостанция "Аврора" - Южно-обводная дорога (кладбище "Южное").

В этом году перевозки населения к городским кладбищам будут организованы 20 апреля - на Пасху, 27 апреля - на Красную горку, 29 апреля - на Радоницу, 9 мая - в День Победы и 7 июня - в Троицкую родительскую субботу.

В первые рейсы с начальных пунктов автобусы будут отправляться в 07:00, отправление последних рейсов с конечных пунктов - в 15:00. Кроме того, в 15:30 предусмотрены контрольные рейсы от всех городских кладбищ.

По информации департамента транспорта администрации Самары, для безопасной организации движения, разворота и стоянки автобусов в указанные дни планируется ввести временное ограничение движения по следующим участкам улично-дорожной сети:

по ул. Авроры (от ул. Аэродромной до ул. Партизанской);

по ул. Аэродромной (от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов);

по ул. Ставропольской (от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской);

по ул. Новосельской (от Уральского шоссе до Нижнего въезда).

Данные ограничения распространяются только на личный транспорт горожан.