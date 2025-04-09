Для самарцев организуют транспорт к городским кладбищам в предстоящие религиозные праздники

Навестить места захоронения усопших в предстоящие дни религиозных праздников и 9 мая жители Самары смогут, воспользовавшись автобусами, которые будут запущены по восьми специальным маршрутам в режиме экспресса:
- № 4к "пос. Управленческий - кладбище "Лесное";
- № 27к "площадь Кирова - кладбище "Зубчаниновское";
- № 36д "Хлебная площадь - кладбище "Рубежное";
- № 36ю "Автомобильная дорога "Самара - Оренбург" (кладбище "Южное") - кладбище "Рубежное";
- № 63э "Автостанция "Аврора" - кладбище "Рубежное";
- № 67к "пос. Мехзавод - кладбище "Лесное";
- № 77д "Хлебная площадь - Стромиловское шоссе (кладбище "Южное");
- № 129э "Автостанция "Аврора" - Южно-обводная дорога (кладбище "Южное").
В этом году перевозки населения к городским кладбищам будут организованы 20 апреля - на Пасху, 27 апреля - на Красную горку, 29 апреля - на Радоницу, 9 мая - в День Победы и 7 июня - в Троицкую родительскую субботу.
В первые рейсы с начальных пунктов автобусы будут отправляться в 07:00, отправление последних рейсов с конечных пунктов - в 15:00. Кроме того, в 15:30 предусмотрены контрольные рейсы от всех городских кладбищ.
По информации департамента транспорта администрации Самары, для безопасной организации движения, разворота и стоянки автобусов в указанные дни планируется ввести временное ограничение движения по следующим участкам улично-дорожной сети:
- по ул. Авроры (от ул. Аэродромной до ул. Партизанской);
- по ул. Аэродромной (от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов);
- по ул. Ставропольской (от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской);
- по ул. Новосельской (от Уральского шоссе до Нижнего въезда).
Данные ограничения распространяются только на личный транспорт горожан.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой