В Красноглинском районе на месте незаконного рынка появится официальная ярмарка

В 2025 г. ликвидирован незаконный рынок в пос. Береза, сообщает мэрия Самары. Предпринимателю неоднократно предлагали оформить документы и привести облик торговых рядов в соответствие, но логического завершения этот процесс так и не достиг. В связи с этим районные власти ликвидировали незаконные объекты и очистили территорию от сопутствующего мусора.
"В ближайшее время департаментом экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара в адрес регионального минэкономразвития будет направлена документация для включения территории в пос. Береза в реестр ярмарок. И надеемся, в скором будущем жители смогут приобретать качественные товары в уютном, чистом и цивилизованном месте", — рассказал глава Красноглинского внутригородского района Вячеслав Коновалов.
Всего же в 2023–2024 гг. за счет средств собственников с территории Красноглинского района Самары было вывезено 9 незаконных объектов, с начала 2025 г. — 4 таких объекта.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой