В Красноглинском районе на месте незаконного рынка появится официальная ярмарка

В 2025 г. ликвидирован незаконный рынок в пос. Береза, сообщает мэрия Самары. Предпринимателю неоднократно предлагали оформить документы и привести облик торговых рядов в соответствие, но логического завершения этот процесс так и не достиг. В связи с этим районные власти ликвидировали незаконные объекты и очистили территорию от сопутствующего мусора.

"В ближайшее время департаментом экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара в адрес регионального минэкономразвития будет направлена документация для включения территории в пос. Береза в реестр ярмарок. И надеемся, в скором будущем жители смогут приобретать качественные товары в уютном, чистом и цивилизованном месте", — рассказал глава Красноглинского внутригородского района Вячеслав Коновалов.

Всего же в 2023–2024 гг. за счет средств собственников с территории Красноглинского района Самары было вывезено 9 незаконных объектов, с начала 2025 г. — 4 таких объекта.