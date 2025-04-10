Самарцев приглашают на фестиваль постной кухни

В воскресенье, 13 апреля, в Самаре пройдет второй Фестиваль постной кухни. Мероприятие начнется в 12:00 на территории храма Сергия Радонежского по адресу ул. Черемшанская, 244А.
Фестиваль организован "Русской общиной" Самары для привлечения внимания православных христиан к традициям Великого поста, а также для объединения в деле возрождения старинных русских блюд и обычаев.
Участники фестиваля попробуют традиционные постные блюда русской кухни, послушают духовные стихи под гусли и колесную лиру, полюбуются мастерством владения казачьей шашкой, посетят интерактивный музей СВО. Желающие смогут испытать свою силу в метании гири и рубке шашкой. Дети поиграют в подвижные игры.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???