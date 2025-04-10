Самарцев приглашают на фестиваль постной кухни

В воскресенье, 13 апреля, в Самаре пройдет второй Фестиваль постной кухни. Мероприятие начнется в 12:00 на территории храма Сергия Радонежского по адресу ул. Черемшанская, 244А.

Фестиваль организован "Русской общиной" Самары для привлечения внимания православных христиан к традициям Великого поста, а также для объединения в деле возрождения старинных русских блюд и обычаев.

Участники фестиваля попробуют традиционные постные блюда русской кухни, послушают духовные стихи под гусли и колесную лиру, полюбуются мастерством владения казачьей шашкой, посетят интерактивный музей СВО. Желающие смогут испытать свою силу в метании гири и рубке шашкой. Дети поиграют в подвижные игры.