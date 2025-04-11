Самарская область примет хоккейные матчи сборных России и Белоруссии

5 и 6 мая в Ледовом дворце "Лада-Арена" в Тольятти пройдут матчи сборных России и Белоруссии.

Федерация хоккея России (ФХР) выступила с инициативой провести эти игры в Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев поддержал предложение и выразил уверенность, что Самарская область оправдает оказанное доверие. Хоккейные матчи международного уровня пройдут в регионе впервые.

Жителей и гостей области ждет праздник спорта с зонами развлечений. Ледовый дворец готов принять почти 6 тыс. зрителей.

О старте продажи билетов будет объявлено дополнительно. Официальная информация появится на сайте ФХР, а также у официального билетного агента федерации по ссылке.

В 2025 г. сборная "Россия 25" в третий раз примет участие в традиционном турне. Матчи пройдут в трех городах и трех странах.

Первый этап состоится в Астане в рамках международного турнира с участием Беларуси и Казахстана. Второй - в Тольятти, где российская команда проведет со сборной Беларуси еще две игры. И третий - в Минске, где запланирован еще один матч.

Расписание тура:

24-29 апреля - сбор в Новогорске;

Астана

1 мая, 15:00, Казахстан - Россия;

2 мая, 16:00, Россия - Беларусь;

Тольятти

5 мая, 19:00, Россия - Беларусь;

6 мая, 19:00, Россия - Беларусь;

Минск

8 мая, Беларусь - Россия.

Главный тренер российской команды - Роман Ротенберг.