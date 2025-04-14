В Самарской области к середине недели ожидается потепление

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС сообщили, что уже во вторник, 15 апреля, воздух в Самарской области прогреется днем до +17 °C. К среде столбик термометра поднимется до +21 °C.