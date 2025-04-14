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Инвестиции Финансы

Специальное предложение на страхование JAC при оформлении лизинга в CARCADE

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE предлагает специальные условия на страхование транспортных средств JAC. При оформлении в лизинг определённых моделей марки применяется скидка на полис страхования.

В рамках программы клиентам CARCADE доступен сквозной страховой тариф на полное Каско без применения франшизы, составляющий 2%. Тариф распространяется на седельный тягач K7 с колёсной формулой 4×2, грузовые автомобили N90, N120, пикап T6 и другие модели.

Так, при оформлении лизинга на седельный тягач JAC K7 за 8,6 млн руб. страховая премия при тарифе 2% составит 173 тыс. руб., а при оформлении лизинга на пикап Т9 стоимостью 3,6 млн руб. страховая премия составит 71 980 рублей.

Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы акционный тариф первого года сохраняется без изменений. Оплату по полису можно будет включить в ежемесячные платежи по договору лизинга. Полный перечень доступных к приобретению транспортных средств можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от шести месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, продлённая гарантия, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге. Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 4%, срок от шести до 60 месяцев, равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей. 

За индивидуальным графиком и подбором ТС обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xSi9eg

ИНН 3905019765

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Последние комментарии

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

значит Самарскую область ждет инфляция

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

ёёё! так дорого!

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