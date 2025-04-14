Специальное предложение на страхование JAC при оформлении лизинга в CARCADE

Компания CARCADE предлагает специальные условия на страхование транспортных средств JAC. При оформлении в лизинг определённых моделей марки применяется скидка на полис страхования.

В рамках программы клиентам CARCADE доступен сквозной страховой тариф на полное Каско без применения франшизы, составляющий 2%. Тариф распространяется на седельный тягач K7 с колёсной формулой 4×2, грузовые автомобили N90, N120, пикап T6 и другие модели.

Так, при оформлении лизинга на седельный тягач JAC K7 за 8,6 млн руб. страховая премия при тарифе 2% составит 173 тыс. руб., а при оформлении лизинга на пикап Т9 стоимостью 3,6 млн руб. страховая премия составит 71 980 рублей.

Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы акционный тариф первого года сохраняется без изменений. Оплату по полису можно будет включить в ежемесячные платежи по договору лизинга. Полный перечень доступных к приобретению транспортных средств можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от шести месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, продлённая гарантия, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге. Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 4%, срок от шести до 60 месяцев, равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей.

За индивидуальным графиком и подбором ТС обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.