Игорь Осинькин: "После глупой ошибки в начале матча собраться было не так легко"

После победы над "Химками" (3:1) главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал короткий комментарий, а также высказался о рекорде Ивана Сергеева — лучшего бомбардира "Крыльев" в российской истории (58 голов).

"В конце сезона простых игр не бывает, особенно у команд, которые находятся прямо над зоной стыковых матчей с одинаковым количеством очков. Конечно, мотивация на этот матч у обеих команд была максимальная. Мы хотели побеждать, но не все получалось в первом тайме, притом, что вроде бы по ощущениям нужно было немного успокоиться, понадежнее в некоторых эпизодах сыграть и как минимум уйти на перерыв, не проигрывая в счете. После глупой ошибки в начале матча собраться было не так легко. Мы выиграли не с самой плохой игрой, и нам нужны были очки, так что идем дальше", — пояснил тренер самарцев.

Кроме этого, Игорь Осинькин объяснил важность рекорда, который поставил Иван Сергеев по голам за клуб, обогнав белорусского нападающего Сергея Корниленко.

"На протяжении нескольких лет Ваня же был всего лишь пару сезонов у нас в клубе, и большая часть этих голов связана с тем периодом, когда мы только создавали эту команду, и он рекорд в ФНЛ установил. Очень важный такой рекорд человека, который много сделал клуба "Крылья Советов".

Когда он вернулся, вначале у нас у всех не все получалось, но мы работали шаг за шагом, и Ваня забивал голы и смог побить этот рекорд. Вот мы говорим: он забил 4-5-6 голов, а ведь мог забить больше: не реализованный пенальти, три раза ВАР рисовал линию так, что мячи были не засчитаны — это много. Он играл с первого тайма с повреждением, мы уже постарались освободить его от черновой работы, которую он делает чуть ли не лучше всех центральных нападающих в РПЛ. И мне вдвойне приятно, что все эти голы были забиты при одном тренере", — подытожил Осинькин.