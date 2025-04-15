На работу спасательных постов на пляжах Самары в 2025 г. направят 8,5 млн рублей

Управление гражданской защиты Самары объявило конкурс на поиск подрядчика, который организует работу спасательных постов. В 2025 году на организацию 14 постов выделили 8,5 млн рублей.

Подрядчик определится после 25 апреля. Он должен будет организовать работу 14 постов в две смены в два этапа: с 10 июня по 31 августа и с 1 по 15 сентября. В техзадании отмечается, что для работы в сезон с учетом сменности потребуется не более 93 человек, а в сентябре — 67 сотрудников.

Список мест, где будут организованы спасательные посты:

1. Спасательный пост № 1 располагается в модуле на пляже р. Волга от ул. Ленинградской до ул. Льва Толстого, с зоной ответственности спасательного поста 645 метров.

2. Спасательный пост № 2 располагается в модуле на пляже р. Волга от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской с зоной ответственности спасательного поста 645 метров.

(Один из спасателей поста постоянно находится в зоне для отдыха и купания маломобильных групп населения, в готовности оказать помощь терпящим бедствие на воде).

3. Спасательный пост № 3 располагается в модуле на пляже р. Волга от ул. Маяковского до ул. Чкаловская с зоной ответственности спасательного поста 536 метров.

4. Спасательный пост № 4 располагается в модуле на пляже р. Волга от ул. Чкаловская до дамбы в районе комплекса КИНАП с зоной ответственности спасательного поста 536 метров.

(Один из спасателей поста постоянно находится в зоне для отдыха и купания маломобильных групп населения, в готовности оказать помощь терпящим бедствие на воде).

5. Спасательный пост № 5 располагается в модуле на пляже р. Волга от спуска по ул. Осипенко до дамбы Силикатного оврага 368 метров.

6. Спасательный пост № 6 располагается в модуле на пляже р. Волга в Загородном парке с зоной ответственности спасательного поста 410 метров.

7. Спасательный пост № 7 располагается в модуле на пляже р. Волга в районе спуска ул. Советской Армии с зоной ответственности спасательного поста 224 м.

8. Спасательный пост № 8 располагается в модуле на пляже р. Волга в районе спуск Барбошина поляна с зоной ответственности спасательного поста 150 метров.

9. Спасательный пост № 9 располагается в палатке на пляже р. Волга в районе СФГУП Санаторий Можайский с зоной ответственности спасательного поста 120 метров.

10. Спасательный пост № 10 располагается в модуле на пляже р.Волга на пляже Красноглинского внутригородского района на территории 26 квартала Самарского лесничества с зоной ответственности спасательного поста 460 метров.

11. Дополнительный спасательный пост № 11 осуществляет патрулирование между постами № 1 и 2, а в период проведения молодёжного форума IВолга и фестиваля авторской песни им. В. Грушина располагается на пляже реки Волга в районе Фестивальной поляны с зоной ответственности спасательного поста 150 м. После окончания фестиваля и форума спасательный пост № 11 продолжает работу на пляже в зоне ответственности спасательного поста № 1 и 2 или передислоцируется на другое место по указанию Заказчика.

12. Дополнительный спасательный пост № 12 осуществляет патрулирование между постами № 3 и 4, а в период проведения молодёжного форума IВолга и фестиваля авторской песни им. В. Грушина располагается на пляже реки Волга в районе Фестивальной поляны с зоной ответственности спасательного поста 150 м. После окончания фестиваля и форума спасательный пост № 12 продолжает работу на пляже в зоне ответственности спасательного поста № 3 и 4 или передислоцируется на другое место.

13. Дополнительный спасательный пост № 13 осуществляет патрулирование на пляже в зоне ответственности поста № 6.

14. Дополнительный спасательный пост № 14 осуществляет патрулирование на пляже Красноглинского внутригородского района в зоне ответственности спасательного поста № 10.

Напомним, годом ранее начальная стоимость аналогичного контракта составляла 8 млн рублей, а в 2023 году - 7 млн рублей.