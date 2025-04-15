На работу спасательных постов на пляжах Самары в 2025 г. направят 8,5 млн рублей

Управление гражданской защиты Самары объявило конкурс на поиск подрядчика, который организует работу спасательных постов. В 2025 году на организацию 14 постов выделили 8,5 млн рублей.
Подрядчик определится после 25 апреля. Он должен будет организовать работу 14 постов в две смены в два этапа: с 10 июня по 31 августа и с 1 по 15 сентября. В техзадании отмечается, что для работы в сезон с учетом сменности потребуется не более 93 человек, а в сентябре — 67 сотрудников.
Список мест, где будут организованы спасательные посты:
1. Спасательный пост № 1 располагается в модуле на пляже р. Волга от ул. Ленинградской до ул. Льва Толстого, с зоной ответственности спасательного поста 645 метров.
2. Спасательный пост № 2 располагается в модуле на пляже р. Волга от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской с зоной ответственности спасательного поста 645 метров.
(Один из спасателей поста постоянно находится в зоне для отдыха и купания маломобильных групп населения, в готовности оказать помощь терпящим бедствие на воде).
3. Спасательный пост № 3 располагается в модуле на пляже р. Волга от ул. Маяковского до ул. Чкаловская с зоной ответственности спасательного поста 536 метров.
4. Спасательный пост № 4 располагается в модуле на пляже р. Волга от ул. Чкаловская до дамбы в районе комплекса КИНАП с зоной ответственности спасательного поста 536 метров.
(Один из спасателей поста постоянно находится в зоне для отдыха и купания маломобильных групп населения, в готовности оказать помощь терпящим бедствие на воде).
5. Спасательный пост № 5 располагается в модуле на пляже р. Волга от спуска по ул. Осипенко до дамбы Силикатного оврага 368 метров.
6. Спасательный пост № 6 располагается в модуле на пляже р. Волга в Загородном парке с зоной ответственности спасательного поста 410 метров.
7. Спасательный пост № 7 располагается в модуле на пляже р. Волга в районе спуска ул. Советской Армии с зоной ответственности спасательного поста 224 м.
8. Спасательный пост № 8 располагается в модуле на пляже р. Волга в районе спуск Барбошина поляна с зоной ответственности спасательного поста 150 метров.
9. Спасательный пост № 9 располагается в палатке на пляже р. Волга в районе СФГУП Санаторий Можайский с зоной ответственности спасательного поста 120 метров.
10. Спасательный пост № 10 располагается в модуле на пляже р.Волга на пляже Красноглинского внутригородского района на территории 26 квартала Самарского лесничества с зоной ответственности спасательного поста 460 метров.
11. Дополнительный спасательный пост № 11 осуществляет патрулирование между постами № 1 и 2, а в период проведения молодёжного форума IВолга и фестиваля авторской песни им. В. Грушина располагается на пляже реки Волга в районе Фестивальной поляны с зоной ответственности спасательного поста 150 м. После окончания фестиваля и форума спасательный пост № 11 продолжает работу на пляже в зоне ответственности спасательного поста № 1 и 2 или передислоцируется на другое место по указанию Заказчика.
12. Дополнительный спасательный пост № 12 осуществляет патрулирование между постами № 3 и 4, а в период проведения молодёжного форума IВолга и фестиваля авторской песни им. В. Грушина располагается на пляже реки Волга в районе Фестивальной поляны с зоной ответственности спасательного поста 150 м. После окончания фестиваля и форума спасательный пост № 12 продолжает работу на пляже в зоне ответственности спасательного поста № 3 и 4 или передислоцируется на другое место.
13. Дополнительный спасательный пост № 13 осуществляет патрулирование на пляже в зоне ответственности поста № 6.
14. Дополнительный спасательный пост № 14 осуществляет патрулирование на пляже Красноглинского внутригородского района в зоне ответственности спасательного поста № 10.
Напомним, годом ранее начальная стоимость аналогичного контракта составляла 8 млн рублей, а в 2023 году - 7 млн рублей.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???