В 2024 г. власти Самары увеличили сумму на организацию спасательных постов на пляжах

Управление гражданской защиты Самары ищет подрядчика, который организует работу спасательных постов в городе. В 2024 году на эти цели выделили 8 млн рублей.

Напомним, годом ранее на те же цели выделяли 7 млн рублей. Победителем тогда стало ведомственное специализированное частное учреждение "Водно-спасательная служба ОСВОДа Самарской области".

Подрядчика определят после 20 мая. Он должен организовать работу 14 постов на 9 городских пляжах, которые будут функционировать посменно с 10 июня по 31 августа 2023 года (с 22.00 до 08.00) и с 1 по 15 сентября (с 21.00 до 08.00).

"Спасательные посты состоят из 2-х смен с графиком работы — 2 дня через 2, - отмечается в документах закупки. - Для организации работ на 14 спасательных постах с учетом сменности требуется 95 человек на 2 смены".