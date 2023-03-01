В Самаре выделят 7 млн рублей на организацию спасательных постов на пляжах

Управление гражданской защиты Самары объявило конкурс на поиск подрядчика, который организует работу спасательных постов в 2023 году.
Начальная цена контракта — 7 млн рублей.
Пляжи, на которых будут организованы спасательные посты:
- Пляж от спуска по ул. Ленинградской до спуска по ул. Вилоновской (протяженность — 1290 м).
- Пляж от спуска по ул. Маяковского до дамбы в районе КИНАП (1072 м).
- Пляж от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага (368 м).
- Пляж в районе Загородного парка (410 м).
- Пляж в районе спуска по ул. Советской Армии (224 м).
- Пляж в районе спуска на Барбошиной поляне (150 м).
- Пляж в районе СФГУП "Санаторий Можайский" (120 м).
- Пляж в Красноглинском районе (460 м).
- Пляж реки Волга в районе Фестивальной поляны (150 м).
Планируется организовать работу 14 постов, которые будут работать посменно с 10 июня по 31 августа 2023 г.
Подрядчика выберут после 13 марта.
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.