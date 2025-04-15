Представители Ростеха продвигают российское образование на Острове Свободы

В ходе заседания Российско-Кубинской рабочей группы по высшему образованию в Гаване представитель НОВИКОМа, опорного банка Корпорации, рассказал о возможностях, которые открываются перед кубинской молодежью для получения лучшего инженерного образования в России.

Талантливым абитуриентам предлагается в том числе поступление в России по квотам Правительства РФ, позволяющим получить бесплатное образование в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Заседание Российско-Кубинской Рабочей группы прошло под председательством замминистра науки и высшего образования РФ Айрата Гатиятова и замминистра высшего образования Республики Куба Веласкеса Сальдивара.

"Партнерские образовательные программы помогают решить кадровый вопрос и способствуют развитию научно-технологической кооперации России с дружественными государствами. Приглашая кубинских студентов в МГТУ имени Н. Э. Баумана, мы не просто помогаем получить им знания — мы воспитываем будущую инженерную элиту, которая будет трудиться на благо развития наших стран", — отметила Татьяна Дундукова, директор представительства НОВИКОМа на Кубе и амбассадор МГТУ им. Н. Э. Баумана в республике.

НОВИКОМ — первый российский банк, открывший в 2024 году представительство на Кубе, активно поддерживает двусторонние проекты в торгово-экономической и образовательной сферах.

Ростех совместно со стратегическим вузом-партнером МГТУ им Н. Э. Баумана реализует программу по привлечению иностранных студентов для получения высшего образования в России. В рамках стратегии международного сотрудничества планируется расширение присутствия университета на новых образовательных рынках и реализация адаптированных программ Ростеха для подготовки иностранных специалистов.

"Для развития торгового, научного и военно-технического взаимодействия приоритетные для РФ рынки необходимо насытить выпускниками российских технических вузов. С этой целью Ростех совместно с вузами-партнерами адаптирует свои ключевые целевые программы для обучения иностранных студентов. Данная работа проводится под эгидой Минобрнауки и Россотрудничества и является одним из ключевых факторов для формирования лояльных пророссийских элит и единого технологического пространства между РФ и странами-экспортерами нашей продукции", — отметил член Бюро Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев.

МГТУ им. Н. Э. Баумана занимает особое место в системе подготовки инженерных кадров для предприятий Корпорации, занимающихся авиастроением, медицинским приборостроением и оптико-электронными системами. Приказом Минобрнауки России в состав Наблюдательного совета вуза включен заместитель генерального директора корпорации Александр Назаров.