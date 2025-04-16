Т2 завершила тестирование полностью отечественных SIM-карт "Микрона"

T2, российский оператор мобильной связи, успешно протестировал SIM-карты для M2M-устройств разработки "Микрона", крупнейшего российского производителя микроэлектроники. Тесты подтвердили техническое соответствие SIM-карт заявленным требованиям, а также стабильную работу на действующей сети оператора.
Т2 продолжает тестировать разработки отечественных производителей телеком-отрасли и обмениваться операторской экспертизой с рынком. Т2 завершила тестирование SIM-карт "Микрона" (входит в группу компаний "Элемент", ELMT, резидент ОЭЗ "Технополис Москва"), полностью отечественного решения для аутентификации пользователя в сети. Карты прошли тесты по стандартным тестовым скриптам, разработанным командой оператора. Результаты подтвердили соответствие функционала заявленным требованиям.
В SIM-картах используется отечественная микросхема первого уровня MIK51SM144D производства "Микрона", разработанная совместно с НИИ Молекулярной электроники при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Основные технические характеристики включают в себя:
- поддержку стандартов мобильной связи: 2G, 3G, 4G;
- удаленное обновление файлов SIM-карты OTA (over-the-air);
- протокол защиты не ІР-трафика (в стандартах NB-IoT, LoRa и др.) — CRISP (ГОСТ Р 71252–2024);
- поддержка отечественных криптографических алгоритмов в соответствии с ГОСТ Р34.10-12, ГОСТ Р34.11-12, ГОСТ Р34.12-15, ГОСТ Р34.13-15, а также мобильной электронной подписи;
- форм-факторы: 2FF, 3FF, 4FF, MFF2 (DFN8).
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту Т2:
"При работе с направлением SIM-карт Т2 особое внимание уделяет решениям и разработкам, созданным по принципу "инхаус". Для начала мы создали специальную систему тестирования, предполагающую проверку SIM-карты на всех уровнях. После чего последовали многократные тесты эксплуатации SIM-карт с учетом различных сценариев обмена данными между устройствами. Результаты испытаний подтвердили соответствие SIM "Микрона" всем первоуровневым требованиям".
Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Т2:
"Для Т2 важно обеспечивать безопасность эксплуатации критической инфраструктуры и хранения персональных данных абонентов, и в этом вопросе нам помогают отечественные решения, которые создаются с учетом всех современных требований защиты. Специалисты компании успешно проверили функционал отечественной SIM-карты "Микрона", замечаний и недочетов выявлено не было".
Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО "Микрон":
"Микрон" освоил в серийном производстве первую полностью отечественную SIM-карту — весь процесс от разработки и производства чипа до сборки осуществляется в России. Применяемый чип "Микрона" обеспечивает поддержку криптоалгоритмов. После прохождения сертификации SIM-карта может применятся в системах криптозащиты и доверенных сетях связи. Готовы выпускать в промышленных объемах, когда оператором будут приняты соответствующие решения".
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.