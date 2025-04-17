Жители Самарской области открыли 28 тыс. новых договоров ПДС в СберНПФ за I квартал

В первом квартале 2025 года жители Самарской области продолжили активно участвовать в программе долгосрочных сбережений (ПДС) со СберНПФ. В январе — марте клиенты из Самарской области оформили в фонде более 28 тыс. новых договоров ПДС. При этом общая сумма взносов за три месяца составила более 0,5 млрд рублей. За все время действия программы в СберНПФ заключено уже более 3 млн договоров, а совокупные привлечения превысили 200 млрд рублей.

"Всё больше граждан выбирают программу долгосрочных сбережений с господдержкой и налоговыми льготами для финансового обеспечения своего будущего. В первом квартале года россияне заключили 880 тысяч новых договоров ПДС и внесли 17,3 миллиарда рублей на свои договоры, в том числе 12 миллиардов на новые.

К тому же подано 122 тысячи заявлений на перевод средств обязательного пенсионного страхования (ОПС) в ПДС — по нашим прогнозам, это ещё 19 миллиардов рублей. Люди смогут забрать эти деньги через 15 лет участия в программе, выбрать оптимальный срок ежемесячных выплат (5-10 лет) или снять их досрочно в особых ситуациях, например для оплаты лечения.

Всего в СберНПФ открыто 3 миллиона договоров ПДС, в них хранится 200 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что к концу 2025 года участниками программы долгосрочных сбережений в СберНПФ станут 5,6 миллиона россиян", — рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

По данным СберНПФ, женщины больше склонны к долгосрочному финансовому планированию и заботе о будущем: именно они составляют основную часть участников программы —70% всех договоров. Мужчины, в свою очередь, заключили 30% договоров.

"Жители Самарской области демонстрируют высокую активность в рамках программы долгосрочных сбережений, успешно применяя её возможности для реализации личных планов. Наш регион входит в пятерку лидеров по количеству заключённых новых соглашений. Помимо прочего, в Самарской области активно перенаправляют средства своей накопительной пенсии в данный инструмент. Наши жители подали порядка 3,7 тыс. заявок на перевод денежных средств из обязательного пенсионного страхования (ОПС), а общая ожидаемая сумма переводов превысит отметку в 565 млн рублей", — отметила управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) стартовала в России 1 января 2024 года. С помощью нее граждане могут делать добровольные взносы, получать софинансирование от государства до 36 тыс. рублей в год на протяжении десяти лет, а также налоговые вычеты. Выплаты по договору можно получить спустя 15 лет участия, по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также досрочно — при потере кормильца или необходимости дорогого лечения.