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Общество

Самарцев предупредили о временном отключении ТВ и радио

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 апреля, с 2:00 до 11:00 на теле-радиопередающих станциях (РТС) Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов.

Запланированы кратковременные отключения:

цифрового эфирного телевидения на радиотелевизионных станциях Самара, Жигулевск (в зоне вещания г. о.Тольятти и часть н. п. Ставропольского района), Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица;

радиоканалов "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ" в аналоговом формате на радиотелевизионных станциях Самара, Жигулевск (Тольятти), Сызрань;

радиоканала "Радио России" в аналоговом формате на радиотелевизионных станциях Сергиевск, Большая Глушица.

Кроме того, 21 апреля с 9:00 до 17:00 планируется остановка трансляции телевизионного канала "Самарское губернское телевидение" (ТК "Губерния") и радиоканала "Самарское губернское радио" (радиоканал "Губерния") на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области в связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС).

Так же профилактические работы пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.

По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов.

График профилактических работ (по мск.времени) на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в "Кабинете телезрителя". Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

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Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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