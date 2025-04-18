Самарцев предупредили о временном отключении ТВ и радио

В понедельник, 21 апреля, с 2:00 до 11:00 на теле-радиопередающих станциях (РТС) Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов.

Запланированы кратковременные отключения:

цифрового эфирного телевидения на радиотелевизионных станциях Самара, Жигулевск (в зоне вещания г. о.Тольятти и часть н. п. Ставропольского района), Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица;

радиоканалов "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ" в аналоговом формате на радиотелевизионных станциях Самара, Жигулевск (Тольятти), Сызрань;

радиоканала "Радио России" в аналоговом формате на радиотелевизионных станциях Сергиевск, Большая Глушица.

Кроме того, 21 апреля с 9:00 до 17:00 планируется остановка трансляции телевизионного канала "Самарское губернское телевидение" (ТК "Губерния") и радиоканала "Самарское губернское радио" (радиоканал "Губерния") на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области в связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС).

Так же профилактические работы пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.

По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов.