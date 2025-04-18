На 22 дорогах Самары переделают организацию дорожного движения

Самарским автомобилистам стоит настроиться на перемены. Городские власти собираются пересмотреть организацию дорожного движения 22 дорог. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает муниципальный Центр организации дорожного движения. Подрядчик должен будет провести анализ существующей дорожно-транспортной ситуации на обозначенных в техзадании улицах и подготовить проектные решения по организации движения. Также специалисты должны представить расчет объемов строительно-монтажных работ и оценку эффективности предложенных решений.

В список дорог, где планируются изменения, входят улицы, которые располагаются в разных районах города, в том числе Солнечная, Молодежная, Георгия Димитрова, Александра Матросова, Черемшанская. Посмотрите весь перечень участков и карту.

В конкурсной документации уточняется, что проектные решения должны включать предложения (мероприятия) по:

организации движения транспортных средств, в том числе маршрутных и грузовых;

скоростному режиму, включая введение зональных ограничений;

обустройству остановок общественного транспорта;

пропуску или введению ограничений на движение транзитных транспортных средств;

введению одностороннего и реверсивного движения;

расширению проезжей части

переустройству отдельных участков, пересечений или примыканий,

обустройству заездных карманов, въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги; размещению искусственных сооружений;

организации движения пешеходов, в том числе по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям, местоположению и обустройству наземных (нерегулируемых, регулируемых) и внеуличных (надземных, подземных) пешеходных переходов и их обустройству, обеспечению беспрепятственного передвижения инвалидов;

организации движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ);

размещению велосипедных и велопешеходных дорожек, велосипедных полос, мест для стоянки велосипедов и СИМ;

организации движения транспортных средств и пешеходов на железнодорожных переездах (при наличии);

размещению и обустройству парковок (парковочных мест);

организации работы светофоров, включая корректировку режимов их работы, введение светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог, а также их координации (при наличии дополнительного обоснования);

размещению искусственных неровностей.

Выбрать подрядчика планируют в конце апреля, а справится с работой он должен будет до 15 ноября 2025 года. Стоимость контракта — 1,46 млн рублей.

"Цель проведения работ — повышение безопасности движения, уровня текущего содержания дорог и технических средств организации дорожного движения, снижение предпосылок возникновения ДТП, оптимизация условий движения транспортных средств и пешеходов, увеличение эффективности использования пропускной способности улиц", — указал центр в техзадании.