Стартовала продажа билетов на хоккейные матчи сборных России и Белоруссии

В пятницу, 18 апреля, стартовала продажа билетов на матчи сборных России и Белоруссии. Ледовый дворец спорта "Лада-Арена" в Тольятти примет матчи национальных сборных 5 и 6 мая.
Федерация хоккея России (ФХР) выступила с инициативой провести эти игры в Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев поддержал предложение и выразил уверенность, что Самарская область оправдает оказанное доверие. Хоккейные матчи международного уровня пройдут в регионе впервые.
Билеты продаются исключительно на официальном сайте Kassir.ru и в официальных билетных кассах Kassir.ru в Тольятти и Самаре. Адреса и график касс работы доступны по ссылкам:
— Тольятти
— Самара.
Фан-трибуна сборной России (для болельщиков с 14 лет) расположена в секторе 7. Болельщики могут прийти в хоккейном джерси любимого игрока.
Для детей до шести лет проход свободный (при условии входа с родителями, без выделения отдельного посадочного места для ребенка).
В этом году сборная "Россия 25" в третий раз примет участие в традиционном турне. Матчи пройдут в трех городах и трех странах.
Первый этап состоится в Астане в рамках международного турнира с участием Беларуси и Казахстана. Второй — в Тольятти, где наша команда проведет со сборной Беларуси еще две игры. И третий — в Минске, где запланирован еще один матч.
Расписание тура:
Астана
1 мая, 15:00 Казахстан — Россия;
2 мая, 16:00 Россия — Беларусь.
Тольятти
5 мая, 19:00 Россия — Беларусь;
6 мая, 19:00 Россия — Беларусь.
Минск
8 мая, Беларусь — Россия.
Главный тренер команды — Роман Ротенберг.
Последние комментарии
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