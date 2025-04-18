Стартовала продажа билетов на хоккейные матчи сборных России и Белоруссии

В пятницу, 18 апреля, стартовала продажа билетов на матчи сборных России и Белоруссии. Ледовый дворец спорта "Лада-Арена" в Тольятти примет матчи национальных сборных 5 и 6 мая.

Федерация хоккея России (ФХР) выступила с инициативой провести эти игры в Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев поддержал предложение и выразил уверенность, что Самарская область оправдает оказанное доверие. Хоккейные матчи международного уровня пройдут в регионе впервые.

Билеты продаются исключительно на официальном сайте Kassir.ru и в официальных билетных кассах Kassir.ru в Тольятти и Самаре. Адреса и график касс работы доступны по ссылкам:

— Тольятти

— Самара.

Фан-трибуна сборной России (для болельщиков с 14 лет) расположена в секторе 7. Болельщики могут прийти в хоккейном джерси любимого игрока.

Для детей до шести лет проход свободный (при условии входа с родителями, без выделения отдельного посадочного места для ребенка).

В этом году сборная "Россия 25" в третий раз примет участие в традиционном турне. Матчи пройдут в трех городах и трех странах.

Первый этап состоится в Астане в рамках международного турнира с участием Беларуси и Казахстана. Второй — в Тольятти, где наша команда проведет со сборной Беларуси еще две игры. И третий — в Минске, где запланирован еще один матч.

Расписание тура:

Астана

1 мая, 15:00 Казахстан — Россия;

2 мая, 16:00 Россия — Беларусь.

Тольятти

5 мая, 19:00 Россия — Беларусь;

6 мая, 19:00 Россия — Беларусь.

Минск

8 мая, Беларусь — Россия.

Главный тренер команды — Роман Ротенберг.