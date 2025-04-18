Специалист УФНС России по Самарской области на вебинаре расскажет о семейном доступе и порядке исчисления имущественных налогов

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21 апреля в 11.00 состоится вебинар по теме: "Имущественные налоги: порядок исчисления и оплаты имущественных налогов в 2025 году". Напомним, что встречи с налогоплательщиками проводятся по инициативе УФНС России по Самарской области в рамках цикла мероприятий по вопросам в сфере имущественных налогов. Спикером выступит заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Голубева.