Специалист УФНС России по Самарской области на вебинаре расскажет о семейном доступе и порядке исчисления имущественных налогов

21 апреля в 11.00 состоится вебинар по теме: "Имущественные налоги: порядок исчисления и оплаты имущественных налогов в 2025 году". Напомним, что встречи с налогоплательщиками проводятся по инициативе УФНС России по Самарской области в рамках цикла мероприятий по вопросам в сфере имущественных налогов. Спикером выступит заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Голубева.
В программе вебинара:
- О новациях в налогообложении имущества физических лиц.
- Что такое беззаявительный характер предоставления льгот и как льгота отражается в налоговом уведомлении? Какие предусмотрены льготы по имущественным налогам и каким категориям граждан
- О порядке исчисления, сроке и способов оплаты имущественных налогов в 2025 году.
- Что такое семейный доступ и как открыть "личный кабинет налогоплательщика" несовершеннолетним детям?
- Как через единый портал "Госуслуги" получать налоговые уведомления и взаимодействовать с налоговой службой?
- Ответы на вопросы.
Время проведения вебинара: 11.00 — 12.00. Участие — бесплатно. Необходима предварительная регистрация по ссылке. В ходе трансляции специалист региональной налоговой службы подробно ответит на все поступившие вопросы по тематике встречи заранее в разделе "Задайте вопрос ведущему" и во время прямого эфира.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???