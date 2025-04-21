В регионе стартует итоговый этап Всероссийского чемпионатного движения по компетенции "Переработка нефти и газа"

С 22 по 25 апреля Самарская область объединит на площадке Самарского политехнического колледжа участников Чемпионата "Профессионалы" из 12 регионов России по компетенции "Переработка нефти и газа" в основной возрастной категории. Наш регион представят студенты Самарского политехнического колледжа.

Мероприятия итогового (межрегионального) этапа Чемпионата "Профессионалы" проходят в 29 субъектах страны. Запланировано участие порядка 6 тысяч конкурсантов — студентов СПО и школьников.

Напомним, Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. В мероприятия Чемпионатного движения на всех этапах вовлечены тысячи работодателей. Это позволяет синхронизировать требования реального сектора экономики к качеству подготовки кадров и систему среднего профессионального образования.

В Самарской области создание максимально комфортных условий для учебы, работы и самореализации молодежи — задача, поставленная Губернатором Самарской области Вячеслава Федорищева. В регионе формируется комплексная система обеспечения кадрами экономики под потребности работодателей, создается система непрерывного образования и повышения квалификации, и проведение мероприятий чемпионатного движения, олимпиад — являются действенными инструментами по популяризации точных наук и рабочих профессий.

"В этом году важным событием для нас стал юбилей российской системы среднего профессионального образования: ей исполняется 85 лет. Именно поэтому чемпионат по профессиональному мастерству сегодня имеет для каждого из нас особое значение, участие в нем наших профессионалов демонстрирует желание получать новые знания и умения, способность развивать профессиональные навыки и совершать трудовые подвиги. В этом году в Самарской области проводятся соревнования по компетенции "Переработка нефти и газа" — это важное направление для промышленности нашего региона и всей страны. Желаю участникам итоговых испытаний успехов!", — сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Самарская область второй раз встречает участников межрегионального этапа по компетенции "Переработка нефти и газа". В 2023 году в состязаниях принимали участие представители 9 регионов. Соревнования позволят конкурсантам познакомиться со сверстниками из других регионов, обменяться опытом, повысить свое мастерство.