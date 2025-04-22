В Доме журналистов откроется фотовыставка "Дорогие мои старики"

В среду, 23 апреля, в 13:00 в самарском Доме журналистов откроется фотовыставка "Дорогие мои старики" (6+).
Выставка посвящена 80-летию Великой Победы в ВОВ и является ретроспективой ежегодного автопробега "Ветеранам глубинки - заботу и внимание", который вот уже 15 лет проходит по территории Самарской области. Миссия автопробега - поздравление ветеранов, живущих в отдельных селах и деревнях региона. Цель выставки - привлечение посетителей, которым близка тематика патриотизма и краеведения.
На мероприятии будут представлены работы двух участниц автопробега - фотографа Елены Фоминой и журналиста, писателя Марии Пашининой, которая написала небольшие истории к фотоработам.
Елена Фомина - заместитель председателя Фотообъединения Союза журналистов, член Ассоциации фотографов EURASIA, лауреат Всероссийских и международных конкурсов.
Мария Пашинина - член Союза журналистов России, автор сценариев к документальным фильмам, общественный деятель.
Всего авторы представят 27 снимков - портретных и репортажных, часть из которых получили награды таких фотоконкурсов, как "Отцы и дети", "Ежегодная Международная премия детских и семейных фотографов".
Вход свободный.
Последние комментарии
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??
Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.
Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.