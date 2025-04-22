В Доме журналистов откроется фотовыставка "Дорогие мои старики"

В среду, 23 апреля, в 13:00 в самарском Доме журналистов откроется фотовыставка "Дорогие мои старики" (6+).

Выставка посвящена 80-летию Великой Победы в ВОВ и является ретроспективой ежегодного автопробега "Ветеранам глубинки - заботу и внимание", который вот уже 15 лет проходит по территории Самарской области. Миссия автопробега - поздравление ветеранов, живущих в отдельных селах и деревнях региона. Цель выставки - привлечение посетителей, которым близка тематика патриотизма и краеведения.

На мероприятии будут представлены работы двух участниц автопробега - фотографа Елены Фоминой и журналиста, писателя Марии Пашининой, которая написала небольшие истории к фотоработам.

Елена Фомина - заместитель председателя Фотообъединения Союза журналистов, член Ассоциации фотографов EURASIA, лауреат Всероссийских и международных конкурсов.

Мария Пашинина - член Союза журналистов России, автор сценариев к документальным фильмам, общественный деятель.

Всего авторы представят 27 снимков - портретных и репортажных, часть из которых получили награды таких фотоконкурсов, как "Отцы и дети", "Ежегодная Международная премия детских и семейных фотографов".

Вход свободный.