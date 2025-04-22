КонсультантПлюс: Какие компенсации вредникам не облагаются НДФЛ

В КонсультантПлюс разобрали ситуация с доначислением налогов на компенсации за вредные условия труда.

Налоговая инспекция проводила выездную проверку в отношении Общества, по итогам которой был доначислен НДФЛ за последние три года, а также пени и штраф. В общей сложности сумма превысила 11 млн рублей. Налоговики придрались к компенсационным выплатам, которые Общество не обложило НДФЛ.

Поскольку досудебные препирательства с ИФНС ничем хорошим для Общества не закончились, пришлось обращаться в суд. Там Общество пояснило: была проведена спецоценка, всем рабочим местам присвоен класс вредности 3.1. В коллективном договоре прописали, что всем "вредникам" выплачиваются компенсационные выплаты. Размер выплат рассчитан автономной некоммерческой организацией, с которой у компании договор на консультирование и разъяснение всех вопросов, связанных с обеспечением компенсационных прав работников.

Суд указал, что, исходя из ст. 164 ТК РФ под компенсациями понимаются денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей. Указанные выплаты не входят в систему оплаты труда и, как раз, на основании п. 3 ст. 217 НК РФ не облагаются НДФЛ. Для этого нужно, чтобы спорные выплаты были обусловлены реальными расходами сотрудников Общества и компенсировали конкретные затраты. То есть, работники должны отчитываться о расходовании дополнительных компенсаций и предоставлять оправдательные документы своему работодателю.

Однако, алгоритм расчета сумм компенсации, а также информация о том, какие показатели использовались при расчете сумм, Общество не представило. Те документы с расчетами, которые Общество показало суду, не отражают фактическое влияние на состояние здоровья конкретного работника, не носят индивидуально-персонифицированный характер, не позволяют заключить, что между состоянием здоровья работников и воздействием вредных условий труда имелась прямая связь. В расчетах указаны максимальные суммы на человека в зависимости от должности, а не от затрат работника на восстановление здоровья. И вообще, выплаты делались системно (каждый месяц).

Ни бухгалтер, ни директор Общества не смогли пояснить, каким образом производился расчет, и от чего он зависел. Ну, а опрос работников показал, что они вообще были не в курсе про компенсации и тем более про какие-то оправдательные документы, получали себе зарплату два раза в месяц, и слава богу. Кроме того, запрос в больницу показал, что диагноз по профессиональным заболеваниям никому не устанавливался, не запрашивались санитарно-гигиенические характеристики и не выдавались медицинские заключения о наличии профессионального заболевания.

Все вышеперечисленные обстоятельства привели суд к выводу о том, что ИФНС права, и спорные выплаты не обладают признаками возмещения понесенных расходов, подтвержденных документально, а входят в действующую в Обществе систему оплаты труда и подлежат обложению НДФЛ.

Выводы и возможные проблемы:

За работу во вредных условиях труда ТК РФ не предусматривает денежных компенсаций. Но работодатель с учетом своего финансового положения вправе установить собственные дополнительные компенсации за вредные условия труда, закрепив правила их расчета и предоставления в ЛНА. В частности, сотрудникам на работах с вредными условиями труда можно возмещать их документально подтвержденные расходы, обусловленные спецификой деятельности организации. По мнению Минфина России, такие компенсации не облагаются НДФЛ. Ну, а с ничем необоснованных доплат будьте добры уплатите НДФЛ.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс

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