16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Индийская рупия теперь доступна в бивалютном депозите клиентам "СберБизнес" Сбербанк закупил 2,5 миллиона георгиевских ленточек по всей России В Авито Работе появились баннеры для рекламы бренда работодателя НОВИКОМ усилит поддержку работников предприятий Ростеха Союз машиностроителей России отмечает национальный день донора

Экономика и бизнес

КонсультантПлюс: Какие компенсации вредникам не облагаются НДФЛ

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В КонсультантПлюс разобрали ситуация с доначислением налогов на компенсации за вредные условия труда.

Налоговая инспекция проводила выездную проверку в отношении Общества, по итогам которой был доначислен НДФЛ за последние три года, а также пени и штраф. В общей сложности сумма превысила 11 млн рублей. Налоговики придрались к компенсационным выплатам, которые Общество не обложило НДФЛ.

Поскольку досудебные препирательства с ИФНС ничем хорошим для Общества не закончились, пришлось обращаться в суд. Там Общество пояснило: была проведена спецоценка, всем рабочим местам присвоен класс вредности 3.1. В коллективном договоре прописали, что всем "вредникам" выплачиваются компенсационные выплаты. Размер выплат рассчитан автономной некоммерческой организацией, с которой у компании договор на консультирование и разъяснение всех вопросов, связанных с обеспечением компенсационных прав работников.

Суд указал, что, исходя из ст. 164 ТК РФ под компенсациями понимаются денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей. Указанные выплаты не входят в систему оплаты труда и, как раз, на основании п. 3 ст. 217 НК РФ не облагаются НДФЛ. Для этого нужно, чтобы спорные выплаты были обусловлены реальными расходами сотрудников Общества и компенсировали конкретные затраты. То есть, работники должны отчитываться о расходовании дополнительных компенсаций и предоставлять оправдательные документы своему работодателю.

Однако, алгоритм расчета сумм компенсации, а также информация о том, какие показатели использовались при расчете сумм, Общество не представило. Те документы с расчетами, которые Общество показало суду, не отражают фактическое влияние на состояние здоровья конкретного работника, не носят индивидуально-персонифицированный характер, не позволяют заключить, что между состоянием здоровья работников и воздействием вредных условий труда имелась прямая связь. В расчетах указаны максимальные суммы на человека в зависимости от должности, а не от затрат работника на восстановление здоровья. И вообще, выплаты делались системно (каждый месяц).

Ни бухгалтер, ни директор Общества не смогли пояснить, каким образом производился расчет, и от чего он зависел. Ну, а опрос работников показал, что они вообще были не в курсе про компенсации и тем более про какие-то оправдательные документы, получали себе зарплату два раза в месяц, и слава богу. Кроме того, запрос в больницу показал, что диагноз по профессиональным заболеваниям никому не устанавливался, не запрашивались санитарно-гигиенические характеристики и не выдавались медицинские заключения о наличии профессионального заболевания.

Все вышеперечисленные обстоятельства привели суд к выводу о том, что ИФНС права, и спорные выплаты не обладают признаками возмещения понесенных расходов, подтвержденных документально, а входят в действующую в Обществе систему оплаты труда и подлежат обложению НДФЛ.

Выводы и возможные проблемы:

За работу во вредных условиях труда ТК РФ не предусматривает денежных компенсаций. Но работодатель с учетом своего финансового положения вправе установить собственные дополнительные компенсации за вредные условия труда, закрепив правила их расчета и предоставления в ЛНА. В частности, сотрудникам на работах с вредными условиями труда можно возмещать их документально подтвержденные расходы, обусловленные спецификой деятельности организации. По мнению Минфина России, такие компенсации не облагаются НДФЛ. Ну, а с ничем необоснованных доплат будьте добры уплатите НДФЛ.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс

Компания КонсалтикаПлюс — официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года.

Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru

Не ждите ошибок, консультируйтесь у профессионалов.

Реклама ООО "КонсалтикаПлюс", подробнее на сайте: https://consaltika.ru

Erid: 2VSb5wJ5kRN
г. Самара, ОГРН 1146311005598, ИНН 6311154276
В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ "О рекламе": https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/092e570d75c4cbeaba90b9e7274c408f331aaeeb/

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4