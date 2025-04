Автомобили JETOUR с увеличенной скидкой на лизинг в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE объявляет об обновлении специальной программы финансирования автомобилей марки JETOUR в рамках официального сотрудничества с дистрибьютором бренда.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE могут приобрести модели Dashing 2WD, Dashing 4WD, X70 Plus, X70, X90 Plus, Т2 с использованием корпоративной скидки до 1 млн рублей при заключении лизингового договора. Размер выгоды зависит от модели и комплектации транспортного средства. Так, например, стоимость кроссовера Dashing 2WD в комплектации Comfort Plus с учётом скидки составит 1 739 439 рублей, Dashing 4WD Luxury — 2 649 033 рублей, а кроссовер T2 VOYAGE обойдётся в 3 359 600 рублей. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Предложение действует до объявления очередных специальных условий. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Jetour — бренд кроссоверов и внедорожников для путешествий, созданный в январе 2018 года. Компания появилась в ответ на тенденции автомобильного рынка и изменения потребительского спроса. Сотрудничество с официальным дистрибьютором бренда позволяет CARCADE гарантировать доступ к актуальному наличию и календарю поставок всего ассортимента автомобилей, доступных для приобретения в лизинг.

Программа финансирования доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев и позволяет оформить лизинг с широкими параметрами настройки сделки: авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок от 6 до 60 месяцев и вариативным графиком платежей. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в ГИБДД, продлённая гарантия, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.