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Инвестиции Финансы

Автомобили JETOUR с увеличенной скидкой на лизинг в CARCADE

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE объявляет об обновлении специальной программы финансирования автомобилей марки JETOUR в рамках официального сотрудничества с дистрибьютором бренда.
В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE могут приобрести модели Dashing 2WD, Dashing 4WD, X70 Plus, X70, X90 Plus, Т2 с использованием корпоративной скидки до 1 млн рублей при заключении лизингового договора. Размер выгоды зависит от модели и комплектации транспортного средства. Так, например, стоимость кроссовера Dashing 2WD в комплектации Comfort Plus с учётом скидки составит 1 739 439 рублей, Dashing 4WD Luxury — 2 649 033 рублей, а кроссовер T2 VOYAGE обойдётся в 3 359 600 рублей. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Предложение действует до объявления очередных специальных условий. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Jetour — бренд кроссоверов и внедорожников для путешествий, созданный в январе 2018 года. Компания появилась в ответ на тенденции автомобильного рынка и изменения потребительского спроса. Сотрудничество с официальным дистрибьютором бренда позволяет CARCADE гарантировать доступ к актуальному наличию и календарю поставок всего ассортимента автомобилей, доступных для приобретения в лизинг.

Программа финансирования доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев и позволяет оформить лизинг с широкими параметрами настройки сделки: авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок от 6 до 60 месяцев и вариативным графиком платежей. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в ГИБДД, продлённая гарантия, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID:2VSb5zCyHS8

ИНН 3905019765

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Последние комментарии

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

значит Самарскую область ждет инфляция

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

ёёё! так дорого!

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