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Финансы Экономика и бизнес

Обновлённые условия страхования транспорта для использования в качестве такси при оформлении лизинга в CARCADE

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE объявляет об обновлении специальных условий Каско для автомобилей, эксплуатируемых в качестве такси.

Продолжая совершенствовать программы лизинга для таксомоторных предприятий, компания CARCADE предлагает клиентам воспользоваться новыми условиями страхования. Теперь лизингополучателям, чей бизнес связан с таксомоторными перевозками, доступны два варианта страхования Каско (по рискам "полная гибель"/угон): для транспортных средств иностранных марок единый тариф составит 1,70%, а для автомобилей отечественных марок — 1,80%. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы -премия первого года сохраняется без изменений. Предложение действует только на новые ТС 2024 и 2025 года выпуска при условии оформления лизингового графика на срок до 60 месяцев. Оплату по полису можно будет включить в ежемесячные платежи по договору лизинга. Перечень доступных к приобретению автомобилей можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в ГИБДД, продлённая гарантия, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге. Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 5%, срок от 6 до 60 месяцев, равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей.

За индивидуальным графиком и подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5w6EXtc

ИНН 3905019765

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