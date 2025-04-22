Сотрудники "КуйбышевАзота" высадили более 9 тысяч саженцев сосны

"КуйбышевАзот" продолжает работу по восстановлению особо охраняемой природной территории "Ставропольский сосняк", являющейся частью тольяттинского леса. Работники предприятия, члены их семей и неравнодушные граждане 19 апреля высадили на участке площадью 2 гектара 9 200 саженцев сосны.

В весенней посадке, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, вместе с коллективом ПАО "КуйбышевАзот" приняли участие заместитель главы Тольятти Михаил Абросимов, ученики лицея № 67, школы № 59, общественное движение "Волонтеры Победы", Инклюзивный клуб добровольцев и просто неравнодушные жители Тольятти.

"КуйбышевАзот" ежегодно участвует в восстановлении тольяттинского леса с 2012 года. За это время сотрудниками компании было высажено более 300 тыс. деревьев на 61 га леса. Подобные акции на предприятии уже давно стали хорошей традицией. Приобщиться к доброму делу стараются многие заводчане, приезжая на лесные посадки семьями в свой выходной день.

"КуйбышевАзот" является постоянным участником городских программ по восстановлению тольяттинского

леса, организаторами которых выступают благотворительные фонды и общественные организации: "Фонд Тольятти", "Добрый город", Социально-экологический союз и другие. Работа в этом направлении продолжается из года в год. В 2025 г. предприятие работает в партнерстве с благотворительным фондом "Добрый город".

В 2023 г. между ПАО "КуйбышевАзот" и министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области было подписано соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. В рамках соглашения предприятие взяло шефство над особо охраняемой природной территорией "Ставропольский сосняк" (ООПТ). Это один из самых масштабных памятников природы в регионе (861,6 га), расположенный на территории тольяттинского леса, пострадавшего во время лесных пожаров.

В 2024 г. на территории памятника природы силами предприятия была начата расчистка, восстановление, установка информационных щитов, где можно познакомиться с его обитателями и узнать об особенностях местной флоры и фауны, а также правилах поведения в лесу.

За последние два года заводчане и неравнодушные горожане высадили здесь уже 26 тыс. деревьев. При этом наряду с лесовосстановительными работами запланирован общий агроуход на протяжении трех лет после посадки.

"КуйбышевАзот" продолжает работу по восстановлению леса, начатую еще в 2012 году. Для многих заводчан — это добрая традиция, к которой они приобщают детей и приглашают для участия всех неравнодушных горожан. Два года назад мы взяли шефство над памятником природы "Ставропольский сосняк", который является неотъемлемой частью тольяттинского леса и смогли за это время общими усилиями высадить здесь 26 тысяч молодых деревьев. Всего в активе предприятия 311 тсяч посаженных деревьев на 61 га территории. Особенно радует, что с каждым годом все больше молодежи принимает участие в наших мероприятиях, делая свой вклад в общее доброе дело", — отметила Елена Косова, начальник управления информации ПАО "КуйбышевАзот".