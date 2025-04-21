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13 проектов стали финалистами школьного акселератора "Стартап за партой" от РСХБ

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершился второй сезон акселератора "Стартап за партой", организованного Россельхозбанком. В число финалистов вышли 13 лучших команд, которые в рамках демо-дня  продемонстрировали свои проекты представителям экспертного  жюри и инвестиционного сообщества. Программа, предназначенная для талантливой молодежи в возрасте от 12 до 17 лет, была направлена на поддержку идей новых технологических решений в области агротеха, финтеха и геймификации.

Всего в акселерационную программу поступило 157 командных заявок от 662 юных инноваторов из 47 регионов России. По итогам отбора были названы лучшие юношеские проекты — в финальный этап прошли 34 участника в составе 13 команд, которые на протяжении месяца работали над своими технологическими решениями под руководством опытных менторов.

В число финалистов вошли такие проекты, как разработка нового сорта сои, информационно-образовательный  квест по отрасли сельского хозяйства, система сортировки урожая с использованием искусственного интеллекта, система мониторинга микроклимата в свинарниках и другие инновационные решения. В рамках акселератора командам удалось сформировать стратегию дальнейшего развития проектов, провести ряд интервью с потенциальными заказчиками и протестировать гипотезы выхода на рынок.

Особое внимание было уделено  образовательной программе и индивидуальной работе с менторами: юные инноваторы прослушали более 20 часов лекций от экспертов, а также получили свыше 60 часов консультаций.  В роли наставников выступили эксперты рынка, руководители и специалисты профильных компаний — Round, "БиоЭра-Москва", "Альта-Планта", ЛИЦ "Агроплем", а также онлайн-школы "Местные корни". На итоговых  питч-сессиях в формате демо-дня участники  продемонстрировали не только высокий уровень подготовки, но и способность решать актуальные задачи современного агропромышленного комплекса и смежных отраслей.

Завершающим аккордом  программы стало определение лучших проектов. Победителями стали "АФИК-добавка" (агротех) и "АвтоКонтент" (финтех и геймдев) — оба стартапа продемонстрировали высокий потенциал и готовность к дальнейшему развитию. 

"АФИК-добавка" — адаптогенная фитосинбиотическая инфузорийная кормовая добавка для крупного рогатого скота, направленная на улучшение пищеварения, иммунитета и продуктивности животных. Технология производства добавки включает культивирование полезных микроорганизмов, экстракцию растительных адаптогенов и формирование стабильного продукта. В рамках акселератора  команда провела  переговоры  с потенциальными заказчиками — Национальным союзом производителей молока и Узловским молочным комбинатом.

"АвтоКонтент" — сервис для бизнеса, который помогает создавать креативный контент для социальных сетей. В том числе с  его помощью можно создавать уникальные текстовые и визуальные материалы на тему сельского хозяйства, направленные  на увеличение активности и лояльности клиентов. Команде также удалось достичь первичных договоренностей с Россельхозбанком о дальнейших шагах  в рамках проработки потенциального пилота. Кроме того, участники провели встречи с представителями крупных диджитал-агентств WGG и TWIGA CG, а также с ФК ЦСКА.

"Развитие школьного предпринимательства — это инвестиция в будущее. Сегодня как никогда важно поддерживать молодых новаторов, которые могут предложить смелые решения для агропромышленного комплекса. В агросфере много возможностей для роста, и здорово, что ребята уже сейчас пробуют свои силы в этом направлении. Их свежий взгляд и интерес к технологиям могут принести реальную пользу сельскому хозяйству и финансовой отрасли. Уверена, что некоторые из проектов акселератора "Стартап за партой" со временем перерастут в серьезные и перспективные стартапы", — отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Финалисты второго сезона Школьного акселератора "Стартап за партой":

  1. "АФИК-добавка" — адаптогенная фитосинбиотическая инфузорийная кормовая добавка для крупного рогатого скота;
  2. "АвтоКонтент" — сервис для бизнеса, который помогает создавать креативный контент для социальных сетей;
  3. Green Space — умная система ухода за растениями;
  4. Гидропонная система периодического затопления;
  5. "Агро-Логистик" — программное обеспечение для координации работы уборочной техники;
  6. Lumi Soy: Всходы будущего Приморья — новый сорт сои;
  7. Текстовый квест в области сельского хозяйства;
  8. HiveFlow — ИИ-алгоритм для роев управляемых коптеров, который превращает их в "умный рой";
  9. ALGOBAIT — приложение для управления капиталом;
  10. "ОвощеЗорро" — система сортировки урожая с использованием нейронных сетей и машинного зрения;
  11. BirdSort — умная система с камерами и ИИ для распознавания характеристик и сортировки тушек кур;
  12. "Хрюхляндия" — система мониторинга микроклимата в свинарниках;
  13. "МОСТ в АПК" — экосистема, объединяющая ИИ, молодежь и экспертов для развития агробизнеса.

Подробнее с агротех-решениями акселератора можно ознакомиться на витрине стартапов Россельхозбанка.

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