В Авито Работе появились баннеры для рекламы бренда работодателя

С 22 апреля Авито Реклама запустила новый медийный формат на главной странице Авито Работы для роста узнаваемости HR-бренда. Баннеры показываются посетителям раздела, привлекают внимание соискателей к вакансиям и ведут на сайт работодателя или на страницу бренда внутри Авито.
Новый формат помогает брендам выстраивать общение с пользователями, заинтересованными в трудоустройстве и донести преимущества работы в компании. Соискатели не пропустят баннеры практически во всю ширину экрана.
При этом рекламу с предложением работодателя видят только пользователи Авито Работы, которым она актуальна. Для этого ML-модели Авито учитывают действия аудитории на платформе: например, просмотры вакансий или карточек компаний, которые находятся в поиске сотрудников.
Баннеры показываются на главной странице Авито Работы в мобильной и веб-версии площадки, а также в приложении. В будущем формат появится в других разделах сайта с объявлениями.
"Спрос на заметные форматы медийной рекламы растет, со стороны работодателей — в том числе. Это объяснимо: бизнес, который находится в поиске сотрудников, стремится выделяться на фоне конкурентных предложений и подробнее рассказывать о преимуществах работы в компании. Потребность рекламодателей из категории "Работа" в имиджевых кампаниях мы видим и по своим данным: в первом квартале 2025 года их инвестиции в медийную рекламу на Авито выросли на 132% год к году. Новый формат в Авито Работе поможет бизнесу увеличивать узнаваемость HR-бренда среди соискателей. За счет близости к целевой аудитории — в первую очередь", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
Запускать медийные кампании в новом формате можно с оплатой по CPM: бизнес платит за тысячу видимых показов баннеров, а алгоритмы Авито стремятся охватить максимум аудитории в рамках рекламного бюджета.
Последние комментарии
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.