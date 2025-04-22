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Экономика и бизнес

В Авито Работе появились баннеры для рекламы бренда работодателя

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 22 апреля Авито Реклама запустила новый медийный формат на главной странице Авито Работы для роста узнаваемости HR-бренда. Баннеры показываются посетителям раздела, привлекают внимание соискателей к вакансиям и ведут на сайт работодателя или на страницу бренда внутри Авито.

Фото: предоставлено Авито

Новый формат помогает брендам выстраивать общение с пользователями, заинтересованными в трудоустройстве и донести преимущества работы в компании. Соискатели не пропустят баннеры практически во всю ширину экрана.

При этом рекламу с предложением работодателя видят только пользователи Авито Работы, которым она актуальна. Для этого ML-модели Авито учитывают действия аудитории на платформе: например, просмотры вакансий или карточек компаний, которые находятся в поиске сотрудников.

Баннеры показываются на главной странице Авито Работы в мобильной и веб-версии площадки, а также в приложении. В будущем формат появится в других разделах сайта с объявлениями.

"Спрос на заметные форматы медийной рекламы растет, со стороны работодателей — в том числе. Это объяснимо: бизнес, который находится в поиске сотрудников, стремится выделяться на фоне конкурентных предложений и подробнее рассказывать о преимуществах работы в компании. Потребность рекламодателей из категории "Работа" в имиджевых кампаниях мы видим и по своим данным: в первом квартале 2025 года их инвестиции в медийную рекламу на Авито выросли на 132% год к году. Новый формат в Авито Работе поможет бизнесу увеличивать узнаваемость HR-бренда среди соискателей. За счет близости к целевой аудитории — в первую очередь", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Запускать медийные кампании в новом формате можно с оплатой по CPM: бизнес платит за тысячу видимых показов баннеров, а алгоритмы Авито стремятся охватить максимум аудитории в рамках рекламного бюджета.

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