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"КонсультантПлюс": при переводе на другое юрлицо компания отказалась платить доначисленные налоги Карты с артом: появились молодёжные СберКарты в новом дизайне "Росгосстрах" подтвердил лидерство в страховании домов и дач — данные ЦБ Объявлен победитель конкурса "Всё будет ОТП!" для ИИ-креаторов Neuro Masters 2025 НОВИКОМ представил цифровые финансы как инструмент поддержки промышленности на ЦИПР-2025

Финансы Экономика и бизнес

"КонсультантПлюс": при переводе на другое юрлицо компания отказалась платить доначисленные налоги

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители компании "КонсультантПлюс" рассказали о ситуации из своей практики.

В отношении Общества-1 началась выездная проверка, в результате которой было доначислено налогов на 12 559 489 руб., пеней — 4 574 963 руб., штраф — 4 355 714 руб. Попытка оспорить доначисления не увенчалась успехом.

Разбирательства, в том числе судебные, длились год. А потом налоговый орган вынес постановление о взыскании налогов за счет имущества Общества-1. Однако возбужденное исполнительное производство было окончено в связи с невозможностью взыскания: имущества у Общества-1 не оказалось.

Но налоговые органы пропавшее имущество они обнаружили у Общества-2. Полагая, что невозможность взыскания недоимки стало результатом согласованных действий двух обществ, налоговый орган обратился в арбитражный суд за взысканием долгов Общества-1 с Общества-2. После пересчета пеней сумма ко взысканию составила 23 574 193 руб. 60 коп.

Суды признали, что действия обществ по переводу бизнеса должника на новое зависимое Общество-2 являются согласованными, направленными на неисполнение налоговой обязанности, совершенными после того, как налогоплательщик узнал о назначении налоговой проверки.

Первый суд иск удовлетворил полностью.

Суд апелляционной инстанции сослался на пп. 1 п. 3 ст. 45 НК РФ. Согласно данной норме, объем взыскания ограничен суммами, напрямую переданных зависимому Обществу денежных средств и иного имущества. Исходя из этого иск следует удовлетворить частично: на сумму 12 054 596 руб. 93 коп. Из них: 3 500 000 руб. — безвозмездная финансовая помощь, 1 260 000 руб. — стоимость переданного погрузчика, 7 294 595 руб. 93 коп. — сумма лизинговых платежей, выплаченная Обществом-1 до момента передачи прав и обязанностей по договору лизинга на Общество-2.

Общество-2 возражать не стало. А вот представители налоговой инспекции решили судиться дальше.

Кассационный суд со ссылкой на позицию ВС РФ признал выводы коллег из нижестоящей инстанции ошибочными. В рассматриваемом случае пределы взыскания задолженности установлены решением инспекции по результатам проверки и подтверждены вступившим в силу судебным актом, что, в свою очередь, не подразумевает проведение иного расчета задолженности.

Совокупный размер выручки Общества-2, полученной от совпадающих заказчиков после перевода бизнеса должника на него, полностью покрывает размер неисполненных обязательств Общества-1 перед бюджетом. Соответственно, если бы контролирующие должника лица не приняли меры по переводу бизнеса, выручка поступила бы на счета Общества-1, что позволило бы погасить налоговые обязательства. Таким образом, взысканию подлежит вся сумма, все 23,5 миллиона рублей.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации". Компания КонсалтикаПлюс — официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года. Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru.

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