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Экономическая политика Экономика и бизнес

Еще 400 российских предприятий смогут бесплатно повысить производительность в 2025 году

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральный проект "Производительность труда" охватит еще тысячу российских компаний в 2025 году. Эксперты помогут бизнесу повысить операционную эффективность: улучшить внутрипроизводственную логистику, обеспечить полную загрузку оборудования, сократить простои на производстве. Чтобы получить поддержку, достаточно подать заявку на платформе Производительность.рф.

"В 2025 году специалисты проекта "Производительность труда" помогут повысить эффективность 1 тыс. предприятий. В этом году мы уже получили обращения от 600 организаций, еще 400 компаний могут подать заявки на платформе Производительность.рф. Широкая сеть центров компетенций позволит оказать поддержку предприятиям из любого региона страны", — отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Самарская область демонстрирует высокую вовлеченность в реализацию проекта. "Мы активно поддерживаем участие самарских предприятий в федеральном проекте "Производительность труда". Это важная часть нашей стратегии развития промышленности региона. На сегодня 201 компания уже внедряет инструменты бережливого производства с экспертами Самарского РЦК. Это подтверждает интерес бизнеса к профессиональному сопровождению и государственной поддержке. По поручению главы региона мы продолжим работу по популяризации проекта среди местных предприятий, чтобы как можно больше предприятий могли воспользоваться этим инструментом роста", — сообщил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

По оперативным данным, в этом году еще семь предприятий губернии могут воспользоваться поддержкой Регионального центра компетенций, что поможет им модернизировать производственные процессы и повысить конкурентоспособность на федеральном и международном рынках.

Всего с 2019 г. более 6 тыс. организаций получили поддержку ФЦК и РЦК. Новая производственная культура помогла бизнесу развиваться с опережающими темпами, а прирост добавленной стоимости за счет реализации мероприятий нацпроекта составил 434 млрд рублей.

"Благодаря участию в проекте по производительности прибыль компаний в среднем увеличивается на 78 млн рублей. Реализация проекта позволяет на треть сократить время протекания процессов и увеличить выработку на 45%. Повысить операционную эффективность в рамках федпроекта могут обрабатывающие производства, сельхозпредприятия, строительные и транспортные компании, организации ЖКХ и сферы туризма", — сообщил генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Максим Папушенко.

Всего до 2030 г. поддержку в повышении производительности труда получат 6 тыс. предприятий страны. Федеральный проект по производительности реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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