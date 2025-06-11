Самарская область и Нижний Новгород укрепляют бизнес-сотрудничество

С 9 по 11 июня в Самарской области проходит бизнес-миссия промышленных и торговых предприятий Нижнего Новгорода. В состав делегации вошли представители восемнадцати компаний и органов власти Нижегородской области. Уже подписано 10 соглашений и договоров о сотрудничестве, направленных на импортозамещение и повышение производительности.
Необходимость наращивания межрегионального сотрудничества неоднократно подчеркивал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Самарская область имеет успешный опыт сотрудничества с другими регионами во многих отраслях, активно кооперирует с другими промышленными центрами России. Кооперации должно быть много", — ранее сказал Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность".
В рамках программы "Биржа контактов" состоялись презентации предприятий, где участники смогли ознакомиться с продукцией и инновациями, предложенными самарскими и нижегородскими компаниями, в том числе в формате прямых переговоров. В результате были достигнуты важные договоренности между организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, фондами развития промышленности и конкретными предприятиями.
"Мы рассматриваем эту бизнес-миссию как важный шаг к укреплению межрегионального сотрудничества и развитию промышленных связей между нашими регионами. Нижний Новгород известен своими сильными промышленными традициями и инновационными разработками, а Самарская область обладает значительным производственным потенциалом и заинтересована в привлечении новых партнеров для совместных проектов", — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Он рассказал, что Самарская область — это промышленный регион, где осуществляют производственную деятельность около 600 крупных и средних предприятий, в числе которых 146 системообразующих предприятий области и 28 — российской экономики.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что нижегородские компании планируют поставлять в Самарскую область стройматериалы, изделия из проволоки и композитные материалы.
"Уже сегодня три нижегородские компании подписали шесть соглашений о намерениях и один договор поставки. Также состоялась биржа контактов, где нижегородские предприятия провели более 360 деловых переговоров с 80 местными компаниями", — прокомментировал Черкасов.
Директор по развитию одного из крупнейших отечественных производств геосинтетических материалов "Русгеосинт" Юлия Куликова приехала из Нижнего Новгорода в Самару в составе бизнес-миссии. Она рассказала, что предприятие имеет 10 филиалов в России и два в Казахстане и продолжает активно расти. "Мы развиваемся и открываем новые регионы. Именно поэтому принимаем активное участие в бизнес-миссиях. Не могли упустить возможность участвовать в самарской бизнес-миссии", — подчеркнула Куликова.
Во время бизнес-миссии делегация Нижегородской области посетила двигателестроительное предприятие — ПАО "ОДК-Кузнецов", машиностроительный завод — АО "ПРОДМАШ" и производство электротехнического оборудования — АО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара".
"Самарская область и Самара — это столица отечественного авиа- и ракетостроения, и промышленный потенциал у неё столь же высок. Поэтому я абсолютно уверен, что диалог между регионами будет продуктивным", — сказал глава города Самара Иван Носков.
В настоящее время главным инструментом формирования новой модели роста является национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", инициированный президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект направлен на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности и др.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет