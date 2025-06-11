Самарская область и Нижний Новгород укрепляют бизнес-сотрудничество

С 9 по 11 июня в Самарской области проходит бизнес-миссия промышленных и торговых предприятий Нижнего Новгорода. В состав делегации вошли представители восемнадцати компаний и органов власти Нижегородской области. Уже подписано 10 соглашений и договоров о сотрудничестве, направленных на импортозамещение и повышение производительности.

Необходимость наращивания межрегионального сотрудничества неоднократно подчеркивал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Самарская область имеет успешный опыт сотрудничества с другими регионами во многих отраслях, активно кооперирует с другими промышленными центрами России. Кооперации должно быть много", — ранее сказал Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность".

В рамках программы "Биржа контактов" состоялись презентации предприятий, где участники смогли ознакомиться с продукцией и инновациями, предложенными самарскими и нижегородскими компаниями, в том числе в формате прямых переговоров. В результате были достигнуты важные договоренности между организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, фондами развития промышленности и конкретными предприятиями.

"Мы рассматриваем эту бизнес-миссию как важный шаг к укреплению межрегионального сотрудничества и развитию промышленных связей между нашими регионами. Нижний Новгород известен своими сильными промышленными традициями и инновационными разработками, а Самарская область обладает значительным производственным потенциалом и заинтересована в привлечении новых партнеров для совместных проектов", — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Он рассказал, что Самарская область — это промышленный регион, где осуществляют производственную деятельность около 600 крупных и средних предприятий, в числе которых 146 системообразующих предприятий области и 28 — российской экономики.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что нижегородские компании планируют поставлять в Самарскую область стройматериалы, изделия из проволоки и композитные материалы.

"Уже сегодня три нижегородские компании подписали шесть соглашений о намерениях и один договор поставки. Также состоялась биржа контактов, где нижегородские предприятия провели более 360 деловых переговоров с 80 местными компаниями", — прокомментировал Черкасов.

Директор по развитию одного из крупнейших отечественных производств геосинтетических материалов "Русгеосинт" Юлия Куликова приехала из Нижнего Новгорода в Самару в составе бизнес-миссии. Она рассказала, что предприятие имеет 10 филиалов в России и два в Казахстане и продолжает активно расти. "Мы развиваемся и открываем новые регионы. Именно поэтому принимаем активное участие в бизнес-миссиях. Не могли упустить возможность участвовать в самарской бизнес-миссии", — подчеркнула Куликова.

Во время бизнес-миссии делегация Нижегородской области посетила двигателестроительное предприятие — ПАО "ОДК-Кузнецов", машиностроительный завод — АО "ПРОДМАШ" и производство электротехнического оборудования — АО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара".

"Самарская область и Самара — это столица отечественного авиа- и ракетостроения, и промышленный потенциал у неё столь же высок. Поэтому я абсолютно уверен, что диалог между регионами будет продуктивным", — сказал глава города Самара Иван Носков.

В настоящее время главным инструментом формирования новой модели роста является национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", инициированный президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект направлен на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности и др.