Самарский студент вошел в число лучших AI-фотографов мира

Нейрохудожник, студент магистратуры по направлению "Философия кибернетики" Самарского университета им. Королева Максим Мельников вошел в число лучших AI-фотографов мира (AI — Artificial intelligence, в переводе с англ. "искусственный интеллект"), сообщает пресс-служба Самарского университета. Такое решение приняли эксперты международного конкурса 35AWARDS.

35AWARDS — международный конкурс для фотографов. В этом сезоне 112 тысяч человек из 174 стран прислали 470 тысяч работ. С 2024 года организаторы конкурса ввели номинации и для авторов фотоподобных картинок, сгенерированных с помощью нейросетей.

"Максим Мельников сначала стал победителем специальной номинации по генерации пейзажей. А сейчас подведены итоги основного конкурса по новой номинации. По результатам молодой человек признан лучшим в мире AI-фотографом. Пять его работ вошли в топ-100 сгенерированных работ по мнению жюри (всего работ в номинации почти 11 тысяч), 2 работы —

в числе 11 лучших сгенерированных по мнению зрителей, 3 работы отобраны в ежегодный фотокаталог", - отмечается в сообщении.