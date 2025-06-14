Самарский студент вошел в число лучших AI-фотографов мира

Нейрохудожник, студент магистратуры по направлению "Философия кибернетики" Самарского университета им. Королева Максим Мельников вошел в число лучших AI-фотографов мира (AI — Artificial intelligence, в переводе с англ. "искусственный интеллект"), сообщает пресс-служба Самарского университета. Такое решение приняли эксперты международного конкурса 35AWARDS.
35AWARDS — международный конкурс для фотографов. В этом сезоне 112 тысяч человек из 174 стран прислали 470 тысяч работ. С 2024 года организаторы конкурса ввели номинации и для авторов фотоподобных картинок, сгенерированных с помощью нейросетей.
"Максим Мельников сначала стал победителем специальной номинации по генерации пейзажей. А сейчас подведены итоги основного конкурса по новой номинации. По результатам молодой человек признан лучшим в мире AI-фотографом. Пять его работ вошли в топ-100 сгенерированных работ по мнению жюри (всего работ в номинации почти 11 тысяч), 2 работы —
в числе 11 лучших сгенерированных по мнению зрителей, 3 работы отобраны в ежегодный фотокаталог", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...