НОВИКОМ усилит поддержку работников предприятий Ростеха

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) улучшит условия своего ключевого розничного продукта — программы "Развитие", разработанной для поддержки работников предприятий Госкорпорации. Таким образом, банк даст возможность клиентам получать потребительские и ипотечные кредиты по ставке существенно ниже рыночной.
Мотивационная программа "Развитие" — эффективный HR-инструмент, направленный на решение актуальной проблемы кадрового дефицита. Программа разработана в 2022 году НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией Ростех по поручению генерального директора Корпорации Сергея Чемезова и является одним из ключевых социальных продуктов банка.
"Развитие" позволяет работодателям самостоятельно отбирать сотрудников для участия в Программе. В свою очередь НОВИКОМ предоставляет им наилучшие условия и индивидуальное обслуживание.
Участниками данного решения могут стать различные категории сотрудников — молодые специалисты, победители отраслевых и внутрикорпоративных соревнований, работники, имеющие право на социальную поддержку. Условия программы также распространяются на инженеров и наставников, участников СВО и членов их семей, молодых и многодетных семей, лиц предпенсионного возраста и военных пенсионеров. Предприятия Госкорпорации проявляют большой интерес к мотивационной программе: число подключенных к "Развитию" предприятий достигло 225, а сумма выданных по ней кредитов превысила 6,4 млрд рублей.
"НОВИКОМ отмечает стабильный рост своих показателей, что позволяет направлять дополнительные ресурсы на поддержку работников предприятий Ростеха. На данном этапе мы можем предоставить улучшенные условия по программе "Развитие" со ставками ниже ключевой", — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.
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