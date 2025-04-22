Жители Самарской области чаще всего читают детективы Дарьи Донцовой и рассказы Антона Чехова

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема и книжный сервис "Строки" ко Всемирному дню книг проанализировали объем прочитанных книг и читательские предпочтения жителей Самарской области за минувший год. Среди жанров лидируют любовные романы и детективы, а среди авторов — Дарья Донцова и Антон Павлович Чехов.
Всего за год жители Самарской области прочитали более 35 тысяч книг в цифровом сервисе "Строки". В среднем жители региона проводят в электронной библиотеке 1800 минут.
Самыми популярными жанрами у жителей региона стали любовные романы, фэнтези, детективы, фантастика и современная литература. Из современных авторов чаще всего читатели из Самарской области выбирали книги Дарьи Донцовой, Татьяны Устиновой, Сергея Лукьяненко. Из русских классиков жители региона предпочитали выбирать писателя Антона Чехова. Из подкастов чаще всего слушали творческие продукты и произведения студии "Терменвокс".
Рассматривалась аналитика читательских предпочтений с марта 2024 года по март 2025 года.
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.