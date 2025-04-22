Индийская рупия теперь доступна в бивалютном депозите клиентам "СберБизнес"

Сбер продолжает расширять возможности бизнеса по работе с валютой. Теперь в бивалютном депозите в интернет-банке "СберБизнес" доступна индийская рупия. Это может быть удобно компаниям, которые работают с индийскими партнёрами либо хотят диверсифицировать валюту баланса. Бивалютный депозит предлагает бизнесу комплексное решение: размещение средств в рублях или рупиях по конкурентным ставкам с возможностью конвертации основной суммы депозита в альтернативную валюту при изменении курса.

Владимир Лиман, руководитель трейдинга департамента глобальных рынков Сбербанка отметил:

"Индия ― одно из перспективных направлений для российского бизнеса благодаря динамичной экономике и ёмкому рынку. Мы продолжаем адаптировать наши продукты под потребности клиентов, поэтому последовательно расширяем линейку валютных пар в действующих решениях. Включение рупии в бивалютный депозит ― логичный шаг в данном направлении, который отвечает запросам рынка".

Бивалютный депозит даёт компаниям возможность получить повышенную доходность за счёт встроенного валютного опциона. Помимо стандартной ставки по депозиту, клиент получает опционную премию — даже если конвертация основной суммы депозита в альтернативную валюту не произошла. Текущая доходность может достигать 30% годовых в рублях и 20% годовых в рупиях — в зависимости от курса обмена, срока и других параметров сделки. Разместить такой депозит можно на срок от двух дней, минимальная сумма — 50 тыс. рублей или рупий.

Для корпоративных клиентов у Сбера есть и другие инструменты в валютной паре рупия-рубль: поставочный и расчётный форварды, опционы, свопы и форвард с предоплатой — гибридное решение для одновременного хеджирования и размещения средств.