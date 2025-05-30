Евгений Зубков: "К 2030 г. ИИ может увеличить прибыль банков на 12–15%"

На конференции "Время Цифры" Евгений Зубков, начальник управления исследования данных и машинного обучения ОТП Банка, рассказал о том, как технологии искусственного интеллекта уже сегодня помогают менять банковские процессы. Выступление было сосредоточено на конкретных примерах и прогнозах, которые дают представление о будущем роли ИИ в сфере финансов.

По словам Евгения, к 2030 г. ИИ может увеличить прибыль банков на 12–15% за счёт повышения эффективности сотрудников и оптимизации внутренних процессов. Он отметил, что через 5-6 лет ИИ будет внедрен практически во все направления работы банков — от обслуживания клиентов до внутренних ИТ-сервисов. Такие технологии способны заменить выполнение рутинных задач, освобождая сотрудникам время для более значимых и творческих проектов.

Сегодня в основе подхода к интеграции ИИ в ОТП Банка лежит концепция поддержки функционала текущих сотрудников. Ассистенты помогают, подсказывают и берут на себя повторяющиеся действия, позволяя команде сосредоточиться на главном. Это принцип партнёрства, где технологии работают на благо людей и бизнеса.

"ИИ-ассистенты — это не конкуренты, а надежные помощники. Они позволяют нам быть быстрее, точнее и внимательнее к каждому клиенту", — поделился Евгений Зубков. — Мы рассматриваем ИИ как способ сделать ежедневную работу проще, а сервис — лучше".

На конференции были представлены и конкретные кейсы, успешно применяющиеся в ОТП Банке:

В контакт-центре ИИ помогает находить нужную информацию за секунды и формулировать ответы. Это значительно ускоряет обслуживание и повышает удовлетворенность клиентов.

В сфере продаж работает чат-бот, который "понимает" не только продукт, но и его аналоги, нюансы законодательства и контекст потребностей клиента. Это повышает конверсию на сайте и укрепляет доверие пользователей.

В ИТ-разработке ИИ-копилоты поддерживают программистов, предлагая варианты кода, находя ошибки и повышая общую продуктивность команды.

В HR-процессах ИИ помогает рекрутерам быстрее находить подходящие резюме и ускоряет закрытие вакансий.

По мнению эксперта, дальнейшее развитие больших языковых моделей и подходов Agentic-AI приведет к автоматизации большинства рутинных операций. "Наш опыт подтверждает, что даже частичная автоматизация через ML и GenAI дает значительный прирост эффективности", — подытожил Евгений Зубков.