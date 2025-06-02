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AI-агенты для бизнеса: Сбер представил гайд по созданию интеллектуальных систем, способных автономно выполнять бизнес-задачи

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На конференции ЦИПР старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев представил практический гайд по созданию AI-агентов — автономных систем, которые самостоятельно выполняют различные задачи с помощью генеративного искусственного интеллекта. Руководство будет полезно ИТ-специалистам, архитекторам, участникам команды разработки, которые хотят разобраться в ключевых аспектах построения и внедрения мультиагентных систем в условиях реальной корпоративной среды.

Построение по-настоящему эффективной мультиагентной системы, требует четкого определения перечня интеллектуальных агентов, решаемых ими задач и зон ответственности, принципов взаимодействия агентов как между собой, так и с внешней средой, проверок и ограничений для контроля каналов коммуникации.

Приведенные в документе рекомендации, основанные на опыте Сбера, дадут специалистам структурированное представление о возможностях агентных систем и способах их применения для создания инновационных продуктов и услуг, а также для продвижения собственных технологических решений.

В гайде подробно представлены:

  • теоретические основы разработки AI-агентов;
  • архитектурные принципы построения автономно действующих AI-агентов;
  • принципы взаимодействия AI-агентов в мультиагентных системах;
  • подходы к созданию надежной и безопасной среды их эксплуатации;
  • практические примеры, иллюстрирующие различные аспекты реализации AI-агентов с помощью популярных фреймворков (все тексты примеров, также, доступны в сопровождающем документ GitVerse репозитории).

"Генеративной искусственный интеллект открывает путь к совершенно новому уровню автоматизации компаний, где внедрение AI-агентов становится реальным средством быстрой и эффективной трансформации бизнес процессов и существенным фактором в конкурентной борьбе. Вместе с тем, на сегодняшний день в России не было ни одного практического документа, который бы позволял разобраться в ключевых аспектах построения и внедрения агентных и мультиагентных систем в корпоративной среде. В представленном гайде, мы раскрываем наш практический опыт внедрения таких систем в сложном ИТ-ландшафте Сбера, в соответствии с строгими корпоративными стандартами надёжности, безопасности и производительности. Уверен, что этот документ станет ценным и полезным ресурсом на пути освоения и внедрения компаниями современных AI-технологий", — сообщил Андрей Белевцев.

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