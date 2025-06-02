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ПСБ признан технологичным банком года

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ признан технологичным банком года по версии премии Сравни. Профессиональное жюри высоко оценило уровень цифровизации клиентских сервисов ПСБ, активное внедрение ИИ-технологий для персонализации клиентского предложения и автоматизацию бизнес-процессов.

"Мы активно инвестируем в развитие технологий, выстраивая удобный бесшовный клиентский путь во всех цифровых каналах и используя передовые решения для автоматизации бизнес-процессов бэк-офиса. Сегодня у ПСБ более 7 млн розничных клиентов, для них мы постоянно совершенствуем наши финансовые сервисы на основе инноваций, анализа данных, облачных вычислений, автоматизации и искусственного интеллекта. Наша главная цель —  развитие современных финансовых продуктов, повышающих удобство и скорость взаимодействия клиента и банка на различных финансовых площадках. Мы проводим системную работу по развитию цифровых клиентских сервисов, расширяем онлайн-продажи через персонализацию предложений и привлекаем новых клиентов с помощью эффективной интеграции с финансовыми маркетплейсами", — отметил Сергей Матвеев, вице-президент-директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ.

Премия Сравни — ежегодная национальная награда для российского финансового рынка. Эксперты финансового маркетплейса Сравни выбирают номинантов в разных категориях, выделяя лучшие практики. Выбор происходит на основании отзывов пользователей, учитывается уровень клиентского обслуживания компаний,  ориентированность на качество их продуктов и услуг, забота о благополучии клиентов.

Гид потребителя

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