В самарском оперном театре пройдет экскурсия "Большой театр в Куйбышеве"

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича и Самарская областная универсальная научная библиотека приглашают на уникальную выставку "Большой театр в Куйбышеве", представляющую собой сокровищницу истории, бережно хранимую в фондах библиотеки и архиве театра.

Только один день у посетителей есть возможность прикоснуться к историческому прошлому в стенах колонного зала Самарского академического театра оперы и балета.

В октябре 1941 г. именно это здание (тогда — Дворец культуры на площади Куйбышева) стало домом для эвакуированной труппы Большого театра.

На выставке будут представлены:

редчайшие афиши из уникальной коллекции Самарской областной библиотеки, отражающие насыщенную театральную жизнь Большого театра в Куйбышеве;

театральные костюмы из спектаклей Шостакович Опера Балет, идущих в те годы на сцене театра;

архивные фотографии о жизни труппы Большого театра в эвакуации.

Выставка откроет для вас важную страницу в истории музыкальной культуры военного Куйбышева.

Экскурсия состоится 24 апреля в 18:00 и 19:30 в Колонном зале театра.