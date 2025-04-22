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Театр Культура

В самарском оперном театре пройдет экскурсия "Большой театр в Куйбышеве"

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича и Самарская областная универсальная научная библиотека приглашают на уникальную выставку "Большой театр в Куйбышеве", представляющую собой сокровищницу истории, бережно хранимую в фондах библиотеки и архиве театра.

Фото: САТОБ

Только один день у посетителей есть возможность прикоснуться к историческому прошлому в стенах колонного зала Самарского академического театра оперы и балета.

В октябре 1941 г. именно это здание (тогда — Дворец культуры на площади Куйбышева) стало домом для эвакуированной труппы Большого театра.

На выставке будут представлены:

  • редчайшие афиши из уникальной коллекции Самарской областной библиотеки, отражающие насыщенную театральную жизнь Большого театра в Куйбышеве;
  • театральные костюмы из спектаклей Шостакович Опера Балет, идущих в те годы на сцене театра;
  • архивные фотографии о жизни труппы Большого театра в эвакуации.

Выставка откроет для вас важную страницу в истории музыкальной культуры военного Куйбышева.

Экскурсия состоится 24 апреля в 18:00 и 19:30 в Колонном зале театра.

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