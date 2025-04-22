В самарском оперном театре пройдет экскурсия "Большой театр в Куйбышеве"

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича и Самарская областная универсальная научная библиотека приглашают на уникальную выставку "Большой театр в Куйбышеве", представляющую собой сокровищницу истории, бережно хранимую в фондах библиотеки и архиве театра.
Только один день у посетителей есть возможность прикоснуться к историческому прошлому в стенах колонного зала Самарского академического театра оперы и балета.
В октябре 1941 г. именно это здание (тогда — Дворец культуры на площади Куйбышева) стало домом для эвакуированной труппы Большого театра.
На выставке будут представлены:
- редчайшие афиши из уникальной коллекции Самарской областной библиотеки, отражающие насыщенную театральную жизнь Большого театра в Куйбышеве;
- театральные костюмы из спектаклей Шостакович Опера Балет, идущих в те годы на сцене театра;
- архивные фотографии о жизни труппы Большого театра в эвакуации.
Выставка откроет для вас важную страницу в истории музыкальной культуры военного Куйбышева.
Экскурсия состоится 24 апреля в 18:00 и 19:30 в Колонном зале театра.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.