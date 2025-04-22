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Экономика и бизнес

Союз машиностроителей России отмечает национальный день донора

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 апреля в России отмечается Национальный день донора — дата, напоминающая о важности милосердия, взаимопомощи и социальной ответственности. Донорство — это не просто акт помощи, это проявление гражданской зрелости и солидарности.

Союз машиностроителей России совместно с Федеральным медико-биологическим агентством уже много лет последовательно развивает движение безвозмездного донорства. С 2012 года проведено более 11 000 донорских акций, проведено около 1 миллиона донаций. Только в 2024 году состоялось 1 468 мероприятий, в рамках которых проведено более 138 000 донаций крови и её компонентов.
В этом году, приурочив инициативу к Национальному дню донора, СоюзМаш России и ФМБА России запускают Недельную акцию донорства, охватывающую вузы в 46 регионах страны. Участниками станут студенты, сотрудники предприятий, волонтёры и все неравнодушные граждане.

"Это не просто социальная кампания, это — движение сильных и неравнодушных. Донорство формирует культуру поддержки и участия. Один человек может спасти сразу несколько жизней. Мы гордимся тем, что в нашей стране это движение растёт и укрепляется", — отметил председатель Комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле, первый заместитель президента Союза машиностроителей России Владимир Гутенёв.

Союз машиностроителей выражает благодарность активным региональным отделениям — в Туле, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Московской области, которые традиционно показывают высокий уровень вовлечённости и организации донорских мероприятий.

Воронежское региональное отделение СоюзМаш также участвует в программе с 2017 года. Отделение регулярно проводит донорские акции как в вузах, так и на промышленных предприятиях региона. Благодаря этому медицинские учреждения Воронежа всегда имеют необходимый запас крови.

"Данная акция — прекрасный пример многолетнего и плодотворного сотрудничества ФМБА России и Союза машиностроителей России. Наши организации объединяет не просто партнёрство, а общая миссия — спасать жизни, укреплять здоровье нации и поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается. Каждая донорская акция — это сотни сердец, бьющихся в унисон, готовых протянуть руку помощи. И мы гордимся, что уже много лет вместе создаём систему, в которой нет места равнодушию — только взаимовыручка, профессионализм и человечность. Спасибо каждому, кто участвует в этом благородном деле", — подчеркнула начальник Управления службы крови и экстремальной медицины Ольга Эйхлер.

Следите за ходом акции в официальных каналах региональных отделений Союза.

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