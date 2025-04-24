Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила прозрачность досрочного ЕГЭ

"Ростелеком" подвел итоги работы системы видеонаблюдения за досрочным периодом Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который прошел с 21 марта по 21 апреля 2025 года в 66 субъектах РФ. Свыше 3,2 тыс. установленных компанией цифровых камер обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию на портал видеонаблюдения "Смотри ЕГЭ", что позволило гарантировать объективность и максимальную прозрачность процесса сдачи экзаменов. Общее время трансляции составило 48 тыс. часов.
Система видеонаблюдения "Ростелекома", организованная на высокоскоростных оптических каналах связи, была смонтирована более чем в 1,7 тыс. аудиторий в пунктах проведения экзаменов и региональных центров обработки информации (РЦОИ). В каждом помещении специалисты провайдера установили не менее двух современных IP-камер, которые поддерживают высокое видеоразрешение и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора. В кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, а персональные данные участников и содержание заполненных бланков регистрации остаются в тайне.
Видео из аудиторий в режиме реального времени транслировалось на портал "Смотри ЕГЭ". Архив видеозаписей ЕГЭ-2025 будет храниться в центрах обработки данных "Ростелекома", географически распределенных по территории России и оснащенных новейшими системами защиты от хакерских атак, до 1 марта 2026 года.
Для повышения надежности контроля "Ростелеком" также использует технологию анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети. Система настроена на обнаружение подозрительного поведения участников экзамена: использования запрещенных предметов (средств связи и шпаргалок) и выноса контрольно-измерительных материалов. В режиме реального времени нейросеть обрабатывала данные из всех аудиторий, задействованных в проведении досрочного этапа ЕГЭ.
Кирилл Шишкин, директор департамента национальных программ "Ростелекома":
"Высокотехнологичная система видеонаблюдения "Ростелекома", интегрированная с нейросетью и системой видеоаналитики, обеспечила всесторонний контроль за проведением ЕГЭ. Использование высокоскоростных оптических каналов связи и нейросетевых технологий позволяет нам в режиме онлайн анализировать поведение участников, оперативно реагируя на любые подозрительные действия. Внедрение современных ИТ-решений позволило вывести процесс проведения ЕГЭ на качественно новый уровень безопасности и объективности".
Государственные экзамены в 2025 году проходят в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня), дополнительный (с 4 по 23 сентября) — в каждом периоде предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. В этом году также впервые выделены два дня на пересдачу — 3 и 4 июля.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..