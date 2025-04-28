В Самарской области селянина приговорили к 2 годам в колонии строгого режима за хранение старых боеприпасов

В Самарской области вступил в законную силу приговор селянину, который незаконно хранил боеприпасы к огнестрельному оружию передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Как пояснил мужчина, более 25 лет назад он купил патроны у незнакомца, но так и не воспользовался ими.

Полиция Красноярского района обнаружила дома у местного жителя 50 патронов калибра 7,62×39 мм. Эксперты установили, что патроны пригодны для стрельбы и обладают достаточной поражающей способностью.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение боеприпасов". Он пояснил, что более 25 лет назад купил патроны у незнакомца, но случая воспользоваться ими не представилось.

Уголовное дело направили в Красноярский районный суд, который вынес обвинительный приговор: наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.