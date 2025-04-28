В OTP Bank обновили руководящий состав

По инициативе Шандора Чайни Совет директоров OTP Bank принял решение разделить функции Председателя Совета Директоров и Генерального директора банка. После тридцати трех лет работы на обеих этих должностях Шандор Чайни продолжит выполнять свои обязанности только на посту Председателя Совета Директоров OTP Bank, в то время как Петер Чайни, заместитель генерального директора и руководитель Диджитал Дивизиона OTP Bank, а также член Совета Директоров, займет должность Генерального директора OTP Bank. С мая 2025 года Андраш Себёк, ранее партнер McKinsey & Company, возглавит Диджитал Дивизион OTP Bank.

На годовом общем собрании OTP Bank 25 апреля 2025 года Шандор Чайни, Председатель Совета Директоров и Генеральный директор OTP Bank, официально сообщил акционерам, что по его инициативе Совет Директоров принял решение разделить функции Председателя Совета Директоров и Генерального директора OTP Bank с 1 мая 2025 года. Шандор Чайни как Председатель Совета Директоров продолжит отвечать за стратегическое направление OTP Group, включая определение стратегий роста и развития, а также контролировать назначение и увольнение членов руководства, включая руководителей дочерних банков.

Петер Чайни, заместитель Генерального директора Диджитал Дивизиона OTP Bank и член Совета Директоров банка, займет должность Генерального директора с 1 мая 2025 года, получив одобрение Национального банка Венгрии.

Петер Чайни присоединился к OTP Bank в 2016 году как Управляющий директор Дирекции цифровых продаж и развития. С 2019 по 2021 год он курировал agile развитие и операционную деятельность. С марта 2021 года он работает заместителем Генерального директора и главой Диджитал Дивизиона OTP Bank, а с апреля 2021 года является членом Совета Директоров OTP Bank. С 2020 года он является Председателем Наблюдательного совета OTP Banka d.o.o., Хорватия, является членом Наблюдательного совета ОТП Mobil Plc., членом Совета Директоров венчурной компании PortfoLion, главой Рабочей группы по цифровизации Венгерской ассоциации банков, членом Европейского консультативного совета Mastercard и вице-президентом по цифровой трансформации Ассоциации цифровых предприятий.

Петер Чайни получил степень бакалавра экономики в City University of London в 2006 году, затем магистра финансов в IE Business School в Мадриде в 2007 году и MBA в Kellogg School of Management в 2015 году. Его профессиональная карьера началась в 2006 году в Merrill Lynch в Лондоне. С 2007 по 2011 год он работал аналитиком, а затем финансовым консультантом в области корпоративных финансов в Deutsche Bank в Лондоне. С 2011 по 2016 год он работал старшим консультантом в McKinsey & Company, с фокусом на проектах в банковском секторе.

"Для меня большая честь занять пост генерального директора OTP Bank. Это поднимет хорошо налаженную работу на новый институциональный уровень, так как с 2023 года, будучи председателем Исполнительного комитета OTP Bank, я координировал значительную часть задач, влияющих на повседневную деятельность банка. Я ожидаю, что на посту генерального директора смогу способствовать еще более быстрой и качественной реализации целей для эффективной работы, поскольку теперь разделение операционного и стратегического управления позволит сфокусироваться на управленческих задачах", — сказал Петер Чайни на Общем собрании OTP Bank, комментируя свое назначение на должность Генерального директора.

Шандор Чайни возглавлял OTP Bank с 1992 года. Под его руководством OTP Group достигла выдающихся успехов в Центральной и Восточной Европе. Рыночная капитализация OTP увеличилась более чем в 200 раз, а компания достигла небывалого международного масштаба. Сегодня OTP Group обслуживает 17 миллионов клиентов в 11 странах и насчитывает 40 000 сотрудников. Общие активы Группы превышают 100 миллиардов евро, её рентабельность находится на высоком уровне, а уровень рейтингов устойчивости Группы являются одними из лучших в Европе. Достижение Шандора Чайни за 33 года его руководства нашли яркое отражение в итогах последнего стресс-теста, проведенного European Banking Authorityʼs: OTP Bank стал 4-м самым устойчивым банком континента. Кроме того, ОТП Банк занял первое место в Европе в рейтинге финансовой эффективности 2024 года по версии S& P Global Market Intelligence, основанном на объективных показателях.

"Я продолжу стратегию активного развития OTP в ближайшие годы как председатель Совета Директоров. Я вижу большой потенциал для дальнейшего роста через сделки M& A и улучшение как цифровых, так и традиционных технологий для повышения нашей эффективности, и эти шаги будет продолжать определять Совет Директоров. За последние девять лет под руководством Петера Чайни OTP Bank укрепил свое цифровое лидерство, и за последние 1,5 года, будучи председателем Операционного комитета банка, Петер продемонстрировал способность уверенно управлять деятельностью OTP Group в турбулентных условиях", — заявил Шандор Чайни в сообщении о своем решении.

Андраш Себёк, который с мая 2025 года возглавит Диджитал Дивизион, пришел в OTP из McKinsey, обладая как значительным опытом в управлении и сильным IT-бэкграундом, так и 14-летним опытом работы в банковской сфере и 8 годами опыта работы в консалтинге.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан присутствовал на Общем Собрании OTP Bank, где он высоко оценил достижения Шандора Чайни, который ушел с поста Генерального директора, и первым поздравил Петера Чайни с назначением на должность Генерального директора OTP Bank.