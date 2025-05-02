Суд конфисковал у сызранца дорогую иномарку после пьяного ДТП в автосервисе

Сызранский городской суд вынес приговор в отношении 50-летнего местного жителя, которого обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в январе текущего года в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское" поступила информация о ДТП на территории автосервиса на ул. Интернациональной в Сызрани. Оказалось, что клиент автосервиса, выезжая после ремонта на автомобиле Mercedes-Benz, наехал на стоящий на парковке Audi.

Во время документирования дорожной аварии полицейские выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения и отсутствие водительского удостоверения. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством и выписали постановление о прохождении медицинского освидетельствования, которое подтвердило факт опьянения.

Полицейские доставили правонарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Во время проверки сотрудниками органов внутренних дел установлено, что ранее, по постановлению суда, задержанный признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев с административным штрафом в размере 30 тыс. рублей. Срок привлечения к административной ответственности на момент нового правонарушения не истек.

Злоумышленник признался полицейским, что употребил несколько кружек пива в ближайшем магазине, пока ждал свой автомобиль с ремонта и сел за руль пьяным, хотя знал, что это противозаконно. Когда выезжал с автосервиса, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, в результате совершил ДТП.

Судом водителю определено наказание в виде 240 часов обязательных работ. Кроме того, преступник лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Mercedes-Benz нарушителя конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.