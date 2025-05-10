В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер

В ближайшие 2-4 часа местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, порывы до 15-18 м/с, с сохранением ночью 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

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