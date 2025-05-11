В Самаре полиция с мигалками довезла рожающую в машине женщину до больницы

В понедельник, 5 мая, около 21:00 на пр. Ленина в Самаре к полицейским подбежал взволнованный мужчина, который сообщил, что его жена рожает прямо в машине, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина объяснил, что боится не успеть быстро доехать до роддома и попросил сотрудников Госавтоинспекции помочь. Правоохранители включили специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, сопроводили автомобиль с роженицей до больницы.

Через некоторое время семейная пара стала счастливыми родителями и поблагодарила полицейских за отзывчивость и человечность.