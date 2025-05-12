В Самарской области три дня будут перекрывать дороги из-за велосоревнований

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В Кинельском районе Самарской области с 16 по 18 мая ограничат движение на нескольких дорогах из-за проведения Первенства ПФО по велоспорту. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.