В Самаре с 14 мая будет временно ограничено движение на улицах Каховской и Литвинова

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Утром 14 мая в Самаре к централизованной системе водоснабжения и водоотведения начнут подключать объект капитального строительства. В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта.

Фото: пресс-служба мэрии Самары